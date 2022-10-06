"Розумні" шини Bridgestone підкажуть, коли потрібно ремонтувати або міняти гуму (фото)

Інтелектуальні шини Bridgestone отримали RFID-мітки, що передають інформацію на сховище. Вони відстежують стан шин та попереджають про їх пошкодження.

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Bridgestone готуються запустити у виробництво інноваційні шини. Вони сигналізуватимуть про знос чи пошкодження протектора. Про це повідомляє агентство Nikkei.

Нові шини Bridgestone оснащені мітками радіочастотної ідентифікації (RFID), що дозволяють підключатися до спеціального хмарного сервісу та передавати туди дані. Технологія дасть можливість відстежувати зміни в тиску шин, що свідчать про їх знос або руйнування протектора. Це дозволить вчасно провести ремонт, відновлення чи заміну шин.

[ + – ] Нові шини Bridgestone забезпечені RFID-мітками, підключеними до хмарного сервісу Фото: Motor Trend

Виробництво нових шин стартує на заводі в американському штаті Теннесі з 2024 року, а потім підключиться і підприємство в Японії. Спочатку налагодять випуск шин для вантажівок та автобусів, а пізніше — для легкових автомобілів.

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Річ у тому, що саме для комерційної техніки та громадського транспорту нова функція буде особливо корисною. В умовах активної експлуатації їх шини стираються швидше.

[ + – ] Своєчасне відновлення шин продовжить їх термін служби Фото: nikkei.com

Своєчасне відновлення протектора дозволить компаніям-перевізникам заощадити кошти та рідше змінювати шини. До того ж це скоротить шкідливі викиди в атмосферу при утилізації старих покришок.

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