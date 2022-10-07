Китайцы создали электрический клон Bugatti: управлять авто можно без прав (фото)

Электрическая копия Bugatti Veyron четырехместная и оснащена скромным мотором мощностью 3,35 л. с. Запас хода авто составляет 150 км.

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В Китае поступила в продажу копия Bugatti Veyron. Ее оценили всего в 4500 долларов, причем купить авто можно даже онлайн – на сайте Alibaba. Об этом пишет Autoevolution.

[ + – ] Электромобиль стоит всего 4500 долларов Фото: autoevolution.com

Китайский электромобиль Shandong Qilu Fengde P8 лишь отдаленно напоминает суперкар Bugatti. У него схожая передняя часть с подковообразной решеткой радиатора и продолговатыми фарами, а сзади установлены четыре круглых фонаря.

[ + – ] Оснащение включает сенсорный дисплей Фото: autoevolution.com

В салоне белый и черный кожзаменитель сочетается с ярко-красными ковриками. Клон Bugatti Veyron получил даже сенсорный дисплей мультимедиа. Мало того, у авто есть два задних сиденья для детей и небольшой багажник.

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Несмотря на схожесть со скоростным суперкаром, электромобиль не демонстрирует выдающейся динамики. Shandong Qilu Fengde P8 оснащен скромным мотором мощностью всего 3,35 л. с. и может развить 50 км/ч. Зато формально это не автомобиль и управлять им можно без прав.

[ + – ] Авто разгоняется только до 50 км/ч Фото: autoevolution.com

Свинцовая батарея обеспечивает запас хода в 150 км. Зарядить электрокар можно за 10 часов.

Примечательно, что настоящий электромобиль Bugatti также существует. Мало того, для управления авто тоже не нужны права.

Ранее Фокус сообщал, что на Alibaba также продают самый маленький в мире автокран. Он построен на шасси мотоцикла.