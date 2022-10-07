Китайці створили електричний клон Bugatti: керувати авто можна без прав (фото)

Електрична копія Bugatti Veyron чотиримісна та оснащена скромним мотором потужністю 3,35 к. с. Запас ходу авто становить 150 км.

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У Китаї надійшла у продаж копія Bugatti Veyron. Її оцінили лише у 4500 доларів, причому купити авто можна навіть онлайн — на сайті Alibaba. Про це пише Autoevolution.

[ + – ] Електромобіль коштує лише 4500 доларів Фото: autoevolution.com

Китайський електромобіль Shandong Qilu Fengde P8 лише віддалено нагадує суперкар Bugatti. У нього схожа передня частина з підковоподібною решіткою радіатора і довгастими фарами, а ззаду встановлені чотири круглі ліхтарі.

[ + – ] Оснащення включає сенсорний дисплей Фото: autoevolution.com

У салоні білий та чорний шкірозамінник поєднується з яскраво-червоними килимками. Клон Bugatti Veyron отримав сенсорний дисплей мультимедіа. Мало того, авто має два задніх сидіння для дітей і невеликий багажник.

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Попри схожість зі швидкісним суперкаром, електромобіль не показує видатної динаміки. Shandong Qilu Fengde P8 оснащений скромним двигуном потужністю всього 3,35 к. с. і може розвинути 50 км/год. Проте формально це не автомобіль і керувати ним можна без прав.

[ + – ] Автомобіль розганяється лише до 50 км/год Фото: autoevolution.com

Свинцева батарея забезпечує запас ходу 150 км. Зарядити електрокар можна за десять годин.

Цікаво, що справжній електромобіль Bugatti також існує. Мало того, для керування авто теж не потрібні права.

Раніше Фокус повідомляв, що на Alibaba також продають найменший у світі автокран. Він збудований на шасі мотоцикла.