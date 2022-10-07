Забудьте о кондиционере: инновационная краска не даст салону машины нагреться даже в жару
Новое лакокрасочное покрытие отражает до 98% инфракрасного излучения. Окрашеный такой эмалью автомобиль не нагревается и в его салоне сохраняется прохлада.
Ученые из американского университета Пердью разработали инновационную белую краску. Она способна отражать солнечные лучи, поэтому окрашенные ею авто не нагреваются даже в жару. Об этом сообщает сайт университета.
Над новым лакокрасочным покрытием ученые работали несколько лет. Недавно изобретение попало в Книгу рекордов Гиннеса, как "самая белая в мире краска".
Эксперименты показали, что белая эмаль позволяет отражать до 98,1% солнечного света и инфракрасного излучения. Окрашенные ею поверхности не нагреваются. Даже наоборот, их температура на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды.
Разработчики утверждают, что такое лакокрасочное покрытие позволяет не включать кондиционер в автомобиле, автобусе или самолете в жару — салон остается прохладным. Это сэкономит топливо и снизит вредные выбросы в атмосферу.
Новую краску презентовали год назад и она предназначалась только для стен зданий. Дело в том, что эмаль содержала нитрат бария и работала только при нанесении толстым (400 микрон) слоем. Покрытие получалось слишком плотным и тяжелым.Важно
Однако в нынешнем году было решено заменить нитрат бария нитридом бора, что существенно улучшило характеристики краски. Теперь для отражения солнечных лучей достаточно тонкого (100-180 микрон) слоя, то есть эмалью уже можно покрывать кузов машины или фюзеляж самолета. Она даже получилась на 80% легче традиционных автомобильных красок, ведь содержит миниатюрные пузырьки воздуха.
Новая эмаль уже практически готова к серийному производству. Его вполне можно наладить в ближайшие годы.
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