Забудьте про кондиціонер: інноваційна фарба не дасть салону машини нагрітися навіть у спеку

Нове лакофарбове покриття відбиває до 98% інфрачервоного випромінювання. Забарвлений такою емаллю автомобіль не нагрівається і в його салоні зберігається прохолода.

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Учені з американського університету Пердью розробили білу інноваційну фарбу. Вона здатна відбивати сонячні промені, тому пофарбовані нею авто не нагріваються навіть у спеку. Про це повідомляє сайт університету.

Над новим лакофарбовим покриттям учені працювали кілька років. Нещодавно винахід потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як "найбіліша у світі фарба".

[ + – ] Інноваційна фарба потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Експерименти показали, що біла емаль дозволяє відбивати до 98,1% сонячного світла й інфрачервоного випромінювання. Забарвлені нею поверхні не нагріваються. Навіть навпаки, їх температура на 4,5 градуси нижча за температуру навколишнього середовища.

Розробники стверджують, що таке лакофарбове покриття дозволяє не вмикати кондиціонер в автомобілі, автобусі чи літаку у спеку — салон залишається прохолодним. Це заощадить паливо та знизить шкідливі викиди в атмосферу.

[ + – ] Ученим вдалося знизити товщину необхідного шару фарби з 400 до 100-180 мікронів

Нову фарбу презентували рік тому, і вона призначалася тільки для стін будівель. Справа в тому, що емаль містила нітрат барію і працювала тільки в разі нанесення товстим (400 мікрон) шаром. Покриття виходило занадто щільним і важким.

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Однак цього року було вирішено замінити нітрат барію нітридом бору, що суттєво покращило характеристики фарби. Тепер для відбиття сонячних променів досить тонкого (100-180 мікрон) шару, тобто емаллю вже можна покривати кузов машини чи фюзеляж літака. Вона навіть вийшла на 80% легшою за традиційні автомобільні фарби, адже містить мініатюрні бульбашки повітря.

Нова емаль вже готова до серійного виробництва. Його цілком можна налагодити у найближчі роки.

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