Ракетные атаки РФ: грозит ли Украине дефицит топлива на АЗС

После массированных ракетных обстрелов украинских городов водители начали массово скупать топливо. На АЗС образовались огромные очереди, однако эксперты отрасли считают, что оснований для паники нет.

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После массированных ракетных обстрелов по всей территории Украины наблюдаются очереди на АЗС. Водители ринулись заправлять свои авто, опасаясь перебоев с топливом. Впрочем, эксперты рынка поспешили успокоить автолюбителей.

Дефицит топлива Украине в ближайшее время не грозит – эксперты едины во мнении. Ажиотаж на АЗС спровоцирован паникой.

[ + – ] Эксперты уверены: бензина в Украине достаточно. Ажиотаж на АЗС спровоцирован паникой

В частности, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что топливный рынок Украины функционирует нормально – запасов хватает и идут новые поставки.

А глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус назвал причиной очередей эмоциональное восприятие ситуации с обстрелами.

[ + – ] В первой половине дня 10 октября большинство АЗС действительно не работали

"Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работает. Нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, и такие удары уже не будут эффективными", — подчеркнул Андрей Герус.

Владелец и основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин на своей странице в Facebook заверил, что топлива на АЗС в Украине "полным-полно" и никаких лимитов по заправке нет.

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Таможня не прекращает работу и бензовозы постоянно заезжают в нашу страну. Цены на бензин и дизель в Украине могут вырасти на 1-2 гривны, но это продиктовано ростом котировок на европейских биржах.

Ранее Фокус сообщал, что украинцев попросили снизить энергопотребление во время пиковых нагрузок — с 17:00 до 22:00.