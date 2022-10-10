Ракетні атаки РФ: чи загрожує Україні дефіцит палива на АЗС

Після масованого ракетного обстрілу українських міст водії почали масово скуповувати паливо. На АЗС утворилися величезні черги, проте експерти галузі вважають, що підстав для паніки немає.

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Після масованого ракетного обстрілу на всій території України спостерігаються черги на АЗС. Водії кинулися заправляти свої авто, побоюючись перебоїв із паливом. Втім, експерти ринку поспішили заспокоїти автолюбителів.

Дефіцит палива Україні найближчим часом не загрожує – експерти сходяться на думці. Ажіотаж на АЗС спровокований панікою.

[ + – ] Експерти впевнені: бензину в Україні достатньо. Ажіотаж на АЗС спровокований панікою

Зокрема, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що паливний ринок України функціонує нормально – запасів вистачає та відбувається нове постачання.

А голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус назвав причиною черг емоційне сприйняття ситуації із обстрілами.

[ + – ] У першій половині дня 10 жовтня більшість АЗС справді не працювали

"Сьогодні в першій половині дня більшість АЗС справді не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Наразі абсолютна більшість АЗС працює. Нафтопродуктів у країні достатньо і вони розосереджені за великою кількістю місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, і такі удари вже не будуть ефективними", — наголосив Андрій Герус.

Власник та засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін на своїй сторінці у Facebook запевнив, що палива на АЗС в Україні "повно-повно" і жодних лімітів із заправками немає.

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Митниця не припиняє роботу та бензовози постійно заїжджають до нашої країни. Ціни на бензин та дизель в Україні можуть зрости на 1-2 гривні, але це продиктовано зростанням котирувань на європейських біржах.

Раніше Фокус повідомляв, що українців попросили знизити енергоспоживання під час пікових навантажень – з 17:00 до 22:00.