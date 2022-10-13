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Авто

Воздушное такси XPeng совершило первый полет на публике (видео)

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Фото: Xpeng | XPeng Voyager X2 продемонстрировали публике в Дубае

Летающее такси XPeng разрабатывают с 2013 года и в Дубае презентовали пятое его поколение. Беспилотник способен развивать 130 км/ч и находиться в воздухе 35 минут.

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В Дубае на выставке Gitex Global Technology совершило демонстрационный полет воздушное такси XPeng Voyager X2. Впервые китайский беспилотник продемонстрировал свои возможности на публике. Видео полета опубликовали на канале XPeng в Youtube.

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Летающее такси поднялось в воздух на автопилоте
Фото: Xpeng

Летающий электромобиль XPeng Voyager X2 поднялся на высоту в 91 м. Он взлетел на автопилоте и без пассажиров, но под контролем оператора. За полетом наблюдали 150 человек и в том числе – представители департамента гражданской авиации Дубая.

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Беспилотник поднялся на высоту 91 м
Фото: Xpeng

Создатели утверждают, что Voyager X2 уже готов к эксплуатации. Двухместный летательный аппарат полностью выполнен из карбона и весит всего 360 кг. В салоне установили три дисплея для мультимедиа и навигации.

XPeng Voyager X2, воздушное такси XPeng, летающее такси XPeng, беспилотник XPeng, летающее такси, воздушное такси Fullscreen
В салоне установлены два кресла и три дисплея
Фото: Xpeng

Новый XPeng Voyager X2 получил восемь электромоторов – каждый из них вращает один винт. Беспилотник взлетает и садится вертикально, он способен развить 130 км/ч и подняться на высоту в 1 км. Заряда батарей хватит на 35 минут полета — этого вполне достаточно для городской эксплуатации.

XPeng Voyager X2 может развить 130 км/ч и находиться в воздухе 35 минут

В XPeng работают над беспилотными летательными аппаратами с 2013 года и Voyager X2 представляет уже пятое их поколение. Шестая генерация получит колеса, то есть станет летающим автомобилем. Серийное производство воздушных такси обещают наладить с 2024 года.

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае создали электрокроссовер с автопилотом за 18 000 долларов.