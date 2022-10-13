Повітряне таксі XPeng здійснило перший політ на публіці (відео)

Летюче таксі XPeng розробляють із 2013 року, і в Дубаї презентували п'яте покоління. Безпілотник здатний розвивати 130 км/год і перебувати в повітрі 35 хвилин.

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У Дубаї на виставці Gitex Global Technology здійснило демонстраційний політ повітряне таксі XPeng Voyager X2. Уперше китайський безпілотник продемонстрував свої можливості на публіці. Відео польоту опублікували на каналі XPeng у YouТube.

[ + – ] Летюче таксі піднялося в повітря на автопілоті Фото: Xpeng

Летючий електромобіль XPeng Voyager X2 піднявся на висоту 91 м. Він злетів на автопілоті й без пасажирів, але під контролем оператора. За польотом спостерігали 150 осіб, і серед них — представники департаменту цивільної авіації Дубая.

[ + – ] Безпілотник піднявся на висоту 91 м Фото: Xpeng

Автори стверджують, що Voyager X2 уже готовий до експлуатації. Двомісний літальний апарат повністю виконаний із карбону та важить лише 360 кг. У салоні встановили три дисплеї для мультимедіа та навігації.

[ + – ] У салоні встановлені два крісла та три дисплеї Фото: Xpeng

Новий XPeng Voyager X2 отримав вісім електромоторів — кожен із них обертає один гвинт. Безпілотник злітає та сідає вертикально, здатний розвинути 130 км/год і піднятися на висоту в 1 км. Заряду батарей вистачить на 35 хвилин польоту — цього цілком достатньо для міської експлуатації.

[ + – ] XPeng Voyager X2 може розвинути 130 км/год та перебувати в повітрі 35 хвилин

У XPeng працюють над безпілотними літальними апаратами з 2013 року, і Voyager X2 представляє вже п'яте їхнє покоління. Шоста генерація отримає колеса, тобто стане летючим автомобілем. Серійне виробництво повітряних таксі обіцяють налагодити з 2024 року.

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї створили електрокросовер із автопілотом за 18 000 доларів.