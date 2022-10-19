Непотушенный окурок стал причиной пожара, уничтожившего более 70 авто (видео)

Во время фестиваля в Техасе загорелась парковка с автомобилями. Огонь уничтожил 73 машины, а тушить его пришлось два с половиной часа.

Related video

Масштабным пожаром отметился сельскохозяйственный фестиваль в США. В огне полностью сгорели 73 автомобиля. Об этом идет речь в сюжете телеканала KCEN News.

[ + – ] Пожар тушили два с половиной часа

Инцидент имел место в Техасе в центре "Семейная ферма Робинсонов" во время ежегодного осеннего фестиваля. Он принял сотни посетителей и для них обустроили парковку на газоне. Именно там и начался пожар.

[ + – ] Обошлось без пострадавших, но огонь уничтожил 73 авто

Скорее всего, причиной возгорания стал непотушенный окурок, брошенный в сухую траву. Огонь очень быстро перекинулся на автомобили, а поскольку они были очень тесно припаркованы, то вскоре загорелись десятки машин. Часть из них взорвались.

Важно

Представлен экстремальный внедорожник Toyota для самого тяжелого бездорожья (фото)

Быстро потушить пожар не получилось – парковка горела два с половиной часа. За это время огонь уничтожил 73 автомобиля и восстановить их невозможно.

Владелица фермы Хелен Робинсон сообщила, что своими силами потушить огонь не получалось, а к моменту прибытия пожарных он распространился на большую блощадь. К счастью, обошлось без пострадавших, также не повреждено ни одно из строений на территории фермы.

Ранее Фокус сообщал, что редкий коллекционный суперкар Ferrari сгорел дотла фактически на ровном месте.