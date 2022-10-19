Незагашений недопалок став причиною пожежі, яка знищила понад 70 авто (відео)

Під час фестивалю в Техасі спалахнула автостоянка з автомобілями. Вогонь знищив 73 машини, а гасити його довелося дві з половиною години.

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Масштабною пожежею відзначився сільськогосподарський фестиваль у США. У вогні повністю згоріли 73 автомобілі. Про це йдеться у сюжеті телеканалу KCEN News.

[ + – ] Пожежу гасили дві з половиною години

Інцидент трапився у Техасі у центрі "Сімейна ферма Робінсонів" під час щорічного осіннього фестивалю. Він прийняв сотні відвідувачів і для них облаштували автостоянку на газоні. Саме там і почалася пожежа.

[ + – ] Обійшлося без потерпілих, але вогонь знищив 73 авто

Імовірніше, причиною займання став незагашений недопалок, кинутий у суху траву. Вогонь дуже швидко перекинувся на автомобілі, а оскільки вони були дуже тісно припарковані, незабаром загорілися десятки машин. Частина з них вибухнула.

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Швидко загасити пожежу не вийшло – автостоянка горіла дві з половиною години. За цей час вогонь знищив 73 автомобілі і відновити їх неможливо.

Власниця ферми Гелен Робінсон повідомила, що самотужки загасити вогонь не виходило, а до моменту прибуття пожежних він поширився на велику площу. На щастя, обійшлося без потерпілих, також не пошкоджено жодної з будівель на території ферми.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний колекційний суперкар Ferrari згорів ущент фактично на рівному місці.