Британцы создали нестандартный электромобиль специально для детей (фото)

Миниатюрный электрокар Firefly Sport спроектирован для обучения детей вождению. На нем юных автомобилистов будут готовить к автошколе.

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Британская компания Young Driver презентовала миниатюрный автомобиль Firefly Sport. Он создан специально для детей, но это не игрушка. Об интересной машине пишет сайт Autoevolution.

[ + – ] На электрокаре будут обучать вождению детей Фото: autoevolution.com

Детское авто Firefly Sport предназначено для обучения вождению с самых юных лет. Разработчики считают, что автомобилистов следует готовить с детства, ведь в раннем возрасте водительские навыки легче засвоить и затем в автошколе не возникнет проблем. Примечательно, что еще в 30-х годах в британских школах изучали вождение, однако со временем от этой практики отказались.

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Новый Firefly Sport – кабриолет с ярким обтекаемым дизайном, который наверняка понравится детям. С виду он напоминает спорткары, но на самом деле не является слишком быстрым, ведь оснащен маломощным электромотором.

Упор сделан не на характеристики, а на том, чтобы познакомить юных автомобилистов с процессом вождения. Детский автомобиль Firefly Sport получил руль и педали, как и "взрослые" машины.

[ + – ] Автомобиль получил руль и педали, как и настоящие машины Фото: autoevolution.com

Компания Young Driver уже 13 лет активно обучает подростков азам вождения. Британцы провели свыше миллиона занятий для детей в возрасте до 17 лет. Как правило, в этих целях использовали специальные авто с двойным управлением, но теперь параллельно с ними будет эксплуатироваться и Firefly Sport.

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