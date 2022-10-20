Британцы создали нестандартный электромобиль специально для детей (фото)
Миниатюрный электрокар Firefly Sport спроектирован для обучения детей вождению. На нем юных автомобилистов будут готовить к автошколе.
Британская компания Young Driver презентовала миниатюрный автомобиль Firefly Sport. Он создан специально для детей, но это не игрушка. Об интересной машине пишет сайт Autoevolution.
Детское авто Firefly Sport предназначено для обучения вождению с самых юных лет. Разработчики считают, что автомобилистов следует готовить с детства, ведь в раннем возрасте водительские навыки легче засвоить и затем в автошколе не возникнет проблем. Примечательно, что еще в 30-х годах в британских школах изучали вождение, однако со временем от этой практики отказались.Важно
Новый Firefly Sport – кабриолет с ярким обтекаемым дизайном, который наверняка понравится детям. С виду он напоминает спорткары, но на самом деле не является слишком быстрым, ведь оснащен маломощным электромотором.
Упор сделан не на характеристики, а на том, чтобы познакомить юных автомобилистов с процессом вождения. Детский автомобиль Firefly Sport получил руль и педали, как и "взрослые" машины.
Компания Young Driver уже 13 лет активно обучает подростков азам вождения. Британцы провели свыше миллиона занятий для детей в возрасте до 17 лет. Как правило, в этих целях использовали специальные авто с двойным управлением, но теперь параллельно с ними будет эксплуатироваться и Firefly Sport.
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