Британці створили нестандартний електромобіль спеціально для дітей (фото)

Мініатюрний електрокар Firefly Sport спроєктований для навчання дітей водінню. На ньому юних автомобілістів готуватимуть до автошколи.

Related video

Британська компанія Young Driver презентувала мініатюрний автомобіль Firefly Sport. Його створено спеціально для дітей, але це не іграшка. Про цікаву машину пише сайт Autoevolution.

[ + – ] На електрокарі навчатимуть дітей кермувати Фото: autoevolution.com

Дитяче авто Firefly Sport призначене для навчання водінню з наймолодших років. Розробники вважають, що автомобілістів варто готувати з дитинства, адже в ранньому віці навички водія легше засвоїти і потім в автошколі не виникне проблем. Цікаво, що ще в 30-х роках у британських школах вивчали кермування, проте згодом від цієї практики відмовилися.

Важливо

В Україні з'явилися дуже дешеві німецькі електромобілі для бізнесу (фото)

Новий Firefly Sport — кабріолет з яскравим обтічним дизайном, який, напевно, сподобається дітям. На вигляд він нагадує спорткари, але насправді не є занадто швидким, адже оснащений малопотужним електромотором.

Акцент зроблений не на властивості, а на тому, щоб познайомити молодих автомобілістів із процесом кермування. Дитячий автомобіль Firefly Sport отримав кермо та педалі, як і "дорослі" машини.

[ + – ] Автомобіль отримав кермо та педалі, як і справжні машини Фото: autoevolution.com

Компанія Young Driver уже 13 років активно навчає підлітків азам кермування. Британці провели понад мільйон занять для дітей віком до 17 років. Як правило, з цією метою використовували спеціальні авто з подвійним керуванням, але тепер паралельно з ними буде експлуатуватися і Firefly Sport.

Раніше Фокус повідомляв, що українці перетворили старий ЛуАЗ на військовий електромобіль, причому оснастили його двигуном Jaguar.