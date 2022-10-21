Через 30 лет новые Mercedes-Benz перестанут попадать в ДТП: как этого добьются

Mercedes-Benz планирует радикально повысить безопасность своих авто — их владельцы смогут забыть об авариях. Инженеры немецкого концерна сконцентрируются на разработке электронных систем безопасности и развитии "умной" инфраструктуры.

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Mercedes-Benz презентовал новую стратегию безопасности дорожного движения Vision Zero Plan. Главная ее цель — к 2050 году свести к нулю количество ДТП с участием авто немецкого бренда. Об этом сообщает пресс-служба концерна Mercedes-Benz.

Также в стратегии прописано снижение к 2030 году количество смертельных аварий с участием Mercedes в два раза по сравнению с 2020 годом. Помогут достичь амбициозных целей современные электронные "помощники" водителя.

[ + – ] Электронные ассистенты помогают избежать значительного количества ДТП Фото: Mercedes-Benz

Уже сейчас модели Mercedes-Benz оснащаются 40 разными технологиями активной безопасности. Важную роль в упреждении ДТП играют системы автоматического экстренного торможения и объезда препятствий. Кроме того, авто комплектуют системами контроля "слепых" зон, удержания в полосе (с подруливанием) и мониторинга усталости водителя.

Среди последних новинок – технология Pre-Safe Sound, позволяющая избежать баротравмы при аварии: если столкновение неизбежно, она издает короткий сигнал громкостью 80 децибел. Это заставляет мышцы уха сокращаться и подготавливает его к оглушительному звуку удара.

[ + – ] Важную роль в безопасности на дорогах будет играть "умная" инфраструктура Фото: Mercedes-Benz

Впрочем, одними электронными ассистентами дело не ограничится, ведь действия других водителей проконтролировать сложнее. Поэтому в Mercedes-Benz планируют разрабатывать "умную" инфраструктуру (камеры, светофоры, дорожные знаки и информационные табло), передающую информацию водителю или автопилоту, а также технологии коммуникации между авто.

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В частности, в Лондоне уже запущен пилотный проект Mercedes-Benz Road Safety Dashboard. Цифровая платформа анализирует места концентрации ДТП в городе и передает информацию дорожным службам.

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