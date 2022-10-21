Через 30 років нові Mercedes-Benz перестануть потрапляти у ДТП: як це досягнуть

Mercedes-Benz планує радикально підвищити безпеку своїх авто — їхні власники зможуть забути про аварії. Інженери німецького концерну сконцентруються на розробці електронних систем безпеки та розвитку "розумної" інфраструктури.

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Mercedes-Benz представив нову стратегію безпеки дорожнього руху Vision Zero Plan. Головна її мета — до 2050 року звести до нуля кількість ДТП за участю авто німецького бренду. Про це повідомляє пресслужба концерну Mercedes-Benz.

Також у стратегії прописано зниження до 2030 року кількості смертельних аварій за участю Mercedes у два рази, порівнюючи з 2020 роком. Сучасні електронні "помічники" водія допоможуть досягти амбітних цілей.

[ + – ] Електронні асистенти допомагають уникнути значної кількості ДТП Фото: Mercedes-Benz

Вже зараз моделі Mercedes-Benz оснащують 40 різними технологіями активної безпеки. Важливу роль у запобіганні ДТП відіграють системи автоматичного екстреного гальмування та об'їзду перешкод. Також авто комплектують системами контролю "сліпих" зон, втримання на смузі (з підрулюванням) та моніторингу втоми водія.

Серед останніх новинок – технологія Pre-Safe Sound, що дозволяє уникнути баротравми під час аварії: якщо зіткнення не уникнути, вона видає короткий сигнал гучністю 80 децибел. Це змушує м'язи вуха скорочуватись і готує його до оглушливого звуку удару.

[ + – ] Важливу роль у безпеці на дорогах відіграватиме "розумна" інфраструктура Фото: Mercedes-Benz

Втім, одними електронними асистентами справа не обмежиться, адже дії інших водіїв проконтролювати складніше. Тому в Mercedes-Benz планують розробляти "розумну" інфраструктуру (камери, світлофори, дорожні знаки та інформаційні табло), що передає інформацію водієві чи автопілоту, а також технології комунікації між авто.

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Зокрема у Лондоні вже запустили пілотний проєкт Mercedes-Benz Road Safety Dashboard. Цифрова платформа аналізує місця концентрації ДТП у місті та передає інформацію дорожнім службам.

Раніше Фокус повідомляв, що українці побудували вражаючий шестиколісний Mercedes G-Class із потужним двигуном V12.