В бедном районе Британии нашли улицу, заставленную роскошными Rolls-Royce и Bentley (фото)

Британцы собрали коллекцию дорогих ретро-автомобилей, которые негде парковать. Пришлось обращаться за помощью к соседям и ставить машины у них во дворах.

Related video

В британском Бирмингеме существует улица, где запаркованы десятки Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Benz. Причем, стоят роскошные авто в одном из самых бедных и криминогенных районов города. Об этом пишет The Sun.

[ + – ] Роскошные автомобили принадлежат братьям Багси и Шукату Али Фото: The Sun

Все эти автомобили принадлежат двум братьям Багси и Шукату Али. Они уже не один год коллекционируют и продают винтажные машины. Британцы собрали несколько десятков недешевых авто премиум-класса, причем скупали их задешево.

[ + – ] В коллекции преобладают винтажные Rolls-Royce и Bentley Фото: The Sun

В коллекции братьев Али преобладают представительские Rolls-Royce и Bentley разных лет выпуска. Недавно они даже приобрели два Rolls Royce Silver Spirit, принадлежавших британской королевской семье. За каждый из них заплатили по 70 000 фунтов стерлингов ($79 000), хотя их реальная цена – около 200 тысяч ($225 000).

[ + – ] На улице можно встретить авто британской королевской семьи Фото: The Sun

Кроме того, на улице запаркованы редкий Mercedes-Benz 600 Pullman 1961 года, несколько Porsche и Maserati. Поначалу автомобили хранились во дворе дома братьев Али, но очень скоро там не осталось свободного места.

Важно

Молодой украинец приобрел эксклюзивный суперкар Bugatti за $9 миллионов (фото)

Коллекционеры решили ставить машины на улице, но там парковка платная и приходилось платить по 600 фунтов стерлингов в месяц. Тогда братья пошли по соседям – попросили их парковать машины возле их домов. Поскольку район бедный, то авто есть не у всех и свободных паркомест в округе хватает.

[ + – ] Соседи братьев Али оказались рады запарковать премиальные авто у себя Фото: The Sun

Соседи оказались не против – им приятно видеть Rolls-Royce или Bentley под своими окнами. К тому же, братья Али частенько катают соседей на роскошных авто и всячески им помогают.

Ранее Фокус рассказывал, что Андрей Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри. Вырученные средства пойдут на благотворительность.