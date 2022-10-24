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Авто

Стильный спортивный электромобиль Fiat рассекречен на первых фото

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Fiat 500e Abarth сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 с

Новый Fiat 500e доработают в знаменитом итальянском ателье Abarth. Электрокар получит прибавку в мощности, а его ходовую усовершенствуют.

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Электрокар Fiat 500e получит заряженную спортивную версию. Ее должны представить уже в ближайшие несколько месяцев и первые фото авто попали в сеть. Их опубликовали на странице roadcar19 в Instagram.

Тюнинг Fiat 500e, как и его бензиновых предшественников, выполнила знаменитое ателье Abarth. Для итальянской компании это первый опыт доработки электрокара.

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Заряженная версия узнается по измененной передней части

Новый Fiat 500e Abarth узнается по измененной решетке радиатора и обвесу. Заряженный хэтчбек также должен получить колесные диски Abarth и увеличенный спойлер на крыше. Фото салона пока нет, но очевидно там появятся спортивные кресла и руль.

По предварительным данным, электромобиль Fiat 500e станет мощнее на 60 л. с. – отдачу силовой установки повысят со 117 до 177 л. с. Разгон до 100 км/ч займет около 7 с, а максимальная скорость будет ограничена на отметке в 160 км/ч. Также появится специальная акустическая система, имитирующая звук выхлопа бензинового авто.

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По традиции Abarth будет доработана и ходовая авто. Новый Fiat 500e получит более жесткие пружины подвески и амортизаторы, а также увеличенные тормозные механизмы.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat готовит новое поколение кроссовера 500X. Он получит электрическую версию.