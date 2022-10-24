Стильний спортивний електромобіль Fiat розсекречено на перших фото

Новий Fiat 500e доопрацюють у знаменитому італійському ательє Abarth. Електрокар отримає збільшення потужності, а його ходову поліпшать.

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Електрокар Fiat 500e отримає заряджену спортивну версію. Її мають представити вже в найближчі кілька місяців, і перші фото авто потрапили в мережу. Їх опублікували на сторінці roadcar19 у Instagram.

Тюнінг Fiat 500e, як і його бензинових попередників, виконала знамените ательє Abarth. Для італійської компанії це перший досвід доопрацювання електрокара.

[ + – ] Заряджувану версію можна впізнати за зміненою передньою частиною

Новий Fiat 500e Abarth можна впізнати за зміненою решіткою радіатора й обвісом. Заряджений хетчбек також має отримати колісні диски Abarth і збільшений спойлер на даху. Фото салону поки що немає, але очевидно, що там з'являться спортивні крісла та кермо.

За попередніми даними, електромобіль Fiat 500e стане потужнішим на 60 к. с. — віддачу силової установки підвищать зі 117 до 177 к. с. Розгін до 100 км/год займе близько 7 с, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 160 км/год. Також з'явиться спеціальна акустична система, що імітуватиме звук вихлопу бензинового авто.

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За традицією Abarth, доопрацюють і ходову авто. Новий Fiat 500e отримає жорсткіші пружини підвіски й амортизатори, а також збільшені гальмівні механізми.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat готує нове покоління кросовера 500X. Він отримає електричну версію.