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Авто

Стильний спортивний електромобіль Fiat розсекречено на перших фото

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Fiat 500e Abarth зможе розганятися до 100 км/год за 7 с

Новий Fiat 500e доопрацюють у знаменитому італійському ательє Abarth. Електрокар отримає збільшення потужності, а його ходову поліпшать.

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Електрокар Fiat 500e отримає заряджену спортивну версію. Її мають представити вже в найближчі кілька місяців, і перші фото авто потрапили в мережу. Їх опублікували на сторінці roadcar19 у Instagram.

Тюнінг Fiat 500e, як і його бензинових попередників, виконала знамените ательє Abarth. Для італійської компанії це перший досвід доопрацювання електрокара.

Електромобіль Fiat 500, Fiat 500e, новий Fiat 500e, електромобіль Fiat 500e, Fiat 500e Abarth Fullscreen
Заряджувану версію можна впізнати за зміненою передньою частиною

Новий Fiat 500e Abarth можна впізнати за зміненою решіткою радіатора й обвісом. Заряджений хетчбек також має отримати колісні диски Abarth і збільшений спойлер на даху. Фото салону поки що немає, але очевидно, що там з'являться спортивні крісла та кермо.

За попередніми даними, електромобіль Fiat 500e стане потужнішим на 60 к. с. — віддачу силової установки підвищать зі 117 до 177 к. с. Розгін до 100 км/год займе близько 7 с, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 160 км/год. Також з'явиться спеціальна акустична система, що імітуватиме звук вихлопу бензинового авто.

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За традицією Abarth, доопрацюють і ходову авто. Новий Fiat 500e отримає жорсткіші пружини підвіски й амортизатори, а також збільшені гальмівні механізми.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat готує нове покоління кросовера 500X. Він отримає електричну версію.