Гламур и эпатаж: Maserati презентовали настоящий автомобиль Барби (фото)

Всего выпустят только два Maserati Grecale Barbie Edition стоимостью $330 тысяч. Кроссовер окрасили в розовый цвет и украсили логотипами Барби.

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Кроссовер Maserati Grecale 2023 получил очень нестандартную версию Barbie Edition. Как следует из названия, она посвящена кукле Барби. Подробности авто раскрыла пресс-служба Maserati.

[ + – ] Автомобиль оснащен 530-сильным турбомотором Фото: Stellantis

Новый Maserati Grecale Barbie Edition создан в сотрудничестве с компанией Mattel, выпускающей куклу Барби. Естественно, авто окрасили в розовый цвет, причем благодаря специальному покрытию на солнце он переливается всеми цветами радуги. С окрасом кузова контрастируют черные 22-дюймовые диски и желтые акценты на капоте, крыльях и бамперах.

Розовые вставки и швы появились и в салоне Maserati Grecale Barbie Edition. Кроме того, на кузове и сиденьях появились лого Барби.

[ + – ] Розовые вставки появились и в салоне Фото: Stellantis

Для доработки выбрали топовый кроссовер Maserati Grecale Trofeo. Он оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 530 л. с. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 285 км/ч.

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Всего выпустят только два Maserati Grecale Barbie Edition. Их продадут через каталог знаменитого элитного магазина Neiman Marcus. Стоимость авто составляет 330 тысяч долларов, то есть оно в три раза дороже стандартного Grecale Trofeo.

Ранее Фокус сообщал, что Maserati представили свой первый электромобиль. Спорткар разгоняется до сотни за 2,7 с.