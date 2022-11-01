Гламур і епатаж: Maserati презентували справжній автомобіль Барбі (фото)

Усього випустять лише два Maserati Grecale Barbie Edition вартістю $330 тисяч. Кросовер пофарбували в рожевий колір і прикрасили логотипами Барбі.

Related video

Кросовер Maserati Grecale 2023 отримав дуже нестандартну версію Barbie Edition. Як випливає з назви, вона присвячена ляльці Барбі. Деталі авто розкрила пресслужба Maserati.

[ + – ] Автомобіль оснащений 530-сильним турбомотором Фото: Stellantis

Новий Maserati Grecale Barbie Edition створений у співпраці з компанією Mattel, яка випускає ляльку Барбі. Звичайно, авто пофарбували в рожевий колір, причому завдяки спеціальному покриттю на сонці він переливається всіма кольорами веселки. З кольором кузова контрастують чорні 22-дюймові диски та жовті акценти на капоті, крилах і бамперах.

Рожеві вставки та шви з'явилися і в салоні Maserati Grecale Barbie Edition. Крім того, на кузові та сидіннях з'явилися лого Барбі.

[ + – ] Рожеві вставки з'явилися й у салоні Фото: Stellantis

Для доопрацювання вибрали топовий кросовер Maserati Grecale Trofeo. Він оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо потужністю 530 к.с. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість становить 285 км/год.

Важливо

Перший турецький автомобіль надійшов у виробництво: це інноваційний електрокар (фото)

Усього випустять лише два Maserati Grecale Barbie Edition. Їх продадуть через каталог знаменитого елітного магазину Neiman Marcus. Вартість авто становить 330 тисяч доларів, тобто воно втричі дорожче за стандартний Grecale Trofeo.

Раніше Фокус повідомляв, що Maserati представили свій перший електромобіль. Спорткар розганяється до сотні за 2,7 с.