Монако, Милан и Сан-Ремо: украинка совершила автопробег по Европе на "Волге" (фото)

За рулем "Волги" 1989 года украинка три месяца путешествовала по Европе. Она посетила Венгрию, Словению, Монако, Францию и Италию.

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Видео с украинской "Волгой" в Монако стало очень популярным в соцсетях и собирает десятки тысяч просмотров. Фокусу удалось пообщаться с владелицей авто, совершившей на этом ГАЗ-24 длительный автопробег по Европе.

[ + – ] Украинская "Волга" на улицах Сан-Ремо

Автомобиль принадлежит Диане из Полтавы. До начала полномасштабного российского вторжения она училась и работала в Харькове, однако весной ей пришлось эвакуироваться в родной город.

[ + – ] ГАЗ-24 в Ницце

Диана поняла, что ее прежняя жизнь потеряна и для того, чтобы побыть в гармонии с собой, решила отправиться летом в путешествие по Европе на своей "Волге" 1989 года. Перед стартом она самостоятельно перекрасила винтажное советское авто.

[ + – ] "Волга" посетила пять европейских стран

На ГАЗ-24 украинка преодолела тысячи километров и посетила Венгрию, Словению, Монако, Францию и Италию. За три месяца "Волга" проехала через Будапешт, Ниццу, Милан, Сан-Ремо, побывала в Провансе и Специи.

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По завершении пробега Диана решила не оставаться за границей, а вернулась в Украину, хотя знакомые убеждали ее остаться в Европе. Она готова путешествовать за границей, но не жить там и своей любимой дорогой называет не европейские автобаны, а трассу "Полтава-Харьков".

[ + – ] Путешествие Дианы длилось три месяца

Автомобиль простой и для поддержания его в рабочем состоянии достаточно минимальных знаний. В дороге отремонтировать машину помогли дальнобойщики. А однажды, когда ГАЗ-24 сломался, отец Дианы переслал из Украины бандероль с необходимыми запчастями. Украинка считает, что у ее "Волги" действительно есть душа и на другом автомобиле такой пробег не удалось бы совершить.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль MG 4 отправился в автопробег протяженностью 8000 км. Он доставит фанатов на чемпионат мира по футболу.