Монако, Мілан та Сан-Ремо: українка здійснила автопробіг Європою на "Волзі" (фото)

За кермом "Волги" 1989 року українка три місяці подорожувала Європою. Вона відвідала Угорщину, Словенію, Монако, Францію та Італію.

Related video

Відео з українською "Волгою" у Монако стало дуже популярним у соцмережах та збирає десятки тисяч переглядів. Фокусу вдалося поспілкуватися з власницею авто, яка здійснила на цьому ГАЗ-24 тривалий автопробіг Європою.

[ + – ] Українська "Волга" на вулицях Сан-Ремо

Автомобіль належить Діані із Полтави. До початку повномасштабного російського вторгнення вона навчалася та працювала у Харкові, проте навесні їй довелося евакуюватися до рідного міста.

[ + – ] ГАЗ-24 у Ніцці

Діана зрозуміла, що її колишнє життя втрачено і для того, щоб побути в гармонії із собою, вирішила вирушити влітку в подорож Європою на своїй "Волзі" 1989 року. Перед стартом вона самостійно перефарбувала вінтажне радянське авто.

[ + – ] "Волга" відвідала п'ять європейських країн

На ГАЗ-24 українка подолала тисячі кілометрів та відвідала Угорщину, Словенію, Монако, Францію та Італію. За три місяці "Волга" проїхала через Будапешт, Ніццу, Мілан, Сан-Ремо, побувала у Провансі та Спеції.

Важливо

Українці доопрацювали електромобілі Tesla для найвідомішого у світі тюнінг-шоу (фото)

Після завершення пробігу Діана вирішила не залишатися за кордоном, а повернулася в Україну, хоча знайомі переконували залишитися в Європі. Вона готова мандрувати за кордоном, але не жити там і своєю улюбленою дорогою називає не європейські автобани, а трасу "Полтава-Харків".

[ + – ] Подорож Діани тривала три місяці

Автомобіль простий і підтримки його в робочому стані достатньо мінімальних знань. Дорогою відремонтувати машину допомогли далекобійники. А одного разу, коли ГАЗ-24 зламався, батько Діани переслав із України бандероль із необхідними запчастинами. Українка вважає, що її "Волга" справді має душу і на іншому автомобілі такий пробіг не вдалося б зробити.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль MG 4 вирушив в автопробіг завдовжки 8000 км. Він доставить фанатів на чемпіонат світу з футболу.