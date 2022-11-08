По примеру Tesla: BMW откажутся от дилеров и перейдут на новую схему продаж авто

BMW анонсировали переход на прямые продажи машин в обход дилеров. Заказать желанный автомобиль можно будет онлайн, не посещая автосалон.

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В BMW планируют внедрить так называемые прямые продажи автомобилей и будут постепенно отказываться от дилеров. Об этом заявил финансовый директор немецкого концерна Николас Петер в интервью газете Muenchner Merkur.

По его словам, поначалу в 2024 году прямые продажи авто онлайн внедрят для бренда Mini. Купить BMW, не посещая автосалон, можно будет с 2026 года. Количество дилерских центров будут постепенно уменьшать.

"Мы хотим дать клиентам возможность заказывать автомобили непосредственно у нас", – заявил Николас Петер.

Покупатели BMW и Mini смогут выбрать авто на сайте, где будет онлайн-склад доступных машин. После этого автомобиль доставят клиенту либо ему нужно будет самому приехать на склад.

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Прямые продажи авто становятся популярными в последнее время. Первой их внедрила Tesla, у которой нет традиционных дилеров — все авто заказывают через сайт компании.

Такая схема имеет свои преимущества. Во-первых, отсутствуют дилерские наценки и машины продаются по установленным автопроизводителем ценам. Во-вторых, покупателям проще выбрать авто в нужной комплектации.

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