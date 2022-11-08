За прикладом Tesla: BMW відмовляться від дилерів і перейдуть на нову схему продажу авто
BMW анонсували перехід на прямі продажі машин в обхід дилерів. Замовити бажаний автомобіль можна буде онлайн, не відвідуючи автосалон.
У BMW планують впровадити так звані прямі продажі автомобілів і поступово відмовлятимуться від дилерів. Про це заявив фінансовий директор німецького концерну Ніколас Петер в інтерв'ю газеті Muenchner Merkur.
За його словами, спочатку у 2024 році прямий продаж авто онлайн впровадять для бренду Mini. Придбати BMW, не відвідуючи автосалон, можна буде з 2026 року. Кількість дилерських центрів поступово зменшуватиметься.
"Ми хочемо дати клієнтам можливість замовляти автомобілі безпосередньо в нас", — заявив Ніколас Петер.
Покупці BMW і Mini зможуть вибрати авто на сайті, де буде онлайн-склад доступних машин. Після цього автомобіль доставлять клієнту, або йому потрібно буде самому приїхати на склад.Важливо
Прямі продажі авто стає популярним останнім часом. Першою їх запровадила Tesla, яка не має традиційних дилерів, — усі авто замовляють через сайт компанії.
Така схема має переваги. По-перше, відсутні дилерські націнки, і машини продаються за встановленими автовиробником цінами. По-друге, покупцям простіше вибрати авто в потрібній комплектації.
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