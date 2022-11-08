За прикладом Tesla: BMW відмовляться від дилерів і перейдуть на нову схему продажу авто

BMW анонсували перехід на прямі продажі машин в обхід дилерів. Замовити бажаний автомобіль можна буде онлайн, не відвідуючи автосалон.

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У BMW планують впровадити так звані прямі продажі автомобілів і поступово відмовлятимуться від дилерів. Про це заявив фінансовий директор німецького концерну Ніколас Петер в інтерв'ю газеті Muenchner Merkur.

За його словами, спочатку у 2024 році прямий продаж авто онлайн впровадять для бренду Mini. Придбати BMW, не відвідуючи автосалон, можна буде з 2026 року. Кількість дилерських центрів поступово зменшуватиметься.

"Ми хочемо дати клієнтам можливість замовляти автомобілі безпосередньо в нас", — заявив Ніколас Петер.

Покупці BMW і Mini зможуть вибрати авто на сайті, де буде онлайн-склад доступних машин. Після цього автомобіль доставлять клієнту, або йому потрібно буде самому приїхати на склад.

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Прямі продажі авто стає популярним останнім часом. Першою їх запровадила Tesla, яка не має традиційних дилерів, — усі авто замовляють через сайт компанії.

Така схема має переваги. По-перше, відсутні дилерські націнки, і машини продаються за встановленими автовиробником цінами. По-друге, покупцям простіше вибрати авто в потрібній комплектації.

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