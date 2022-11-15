Пенсионерка устроила погоню с полицией на скорости 180 км/ч
Пожилая американка пыталась оторваться от полиции на скорости 180 км/ч. Остановить 75-летнюю нарушительницу смогли лишь шипы на дороге.
В США полиция штата Орегон арестовала 75-летнюю пенсионерку, которая устроила настоящую погоню на большой скорости. Об инциденте сообщается на странице полицейского участка в Facebook.
Инцидент имел место несколько дней назад близ городка Мерлин. Около полуночи патрульный экипаж заметил авто, движущееся по хайвэю со скоростью около 180 км/ч.
Водитель проигнорировал требования остановиться и начал отрываться от полиции. Вскоре к погоне присоединились экипажи из нескольких полицейских участков.
Автомобиль попытались столкнуть с трассы или развернуть, но безуспешно. Пришлось разложить шипы на дороге, но и они не сработали с первого раза – машина продолжила движение с пробитыми колесами. Лишь повторное применение шипов дало возможность остановить авто.Важно
Нарушительницей оказалась 75-летняя Элизабет Кетрин Эссекс. Ее арестовали и выдвинули обвинения в опасной езде и неповиновении требованиям полиции. Мотивы, побудившие пенсионерку нарушить закон, на данный момент неизвестны.
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