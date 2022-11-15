Пенсіонерка влаштувала погоню з поліцією на швидкості 180 км/год

Літня американка намагалася відірватися від поліції на швидкості 180 км/год. Зупинити 75-річну порушницю змогли лише шипи на дорозі.

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У США поліція штату Орегон заарештувала 75-річну пенсіонерку, яка влаштувала справжню гонитву на великій швидкості. Про інцидент повідомляється на сторінці поліцейської дільниці у Facebook.

Інцидент стався кілька днів тому поблизу містечка Мерлін. Близько опівночі патрульний екіпаж помітив авто, що рухалося хайвеєм зі швидкістю близько 180 км/год.

[ + – ] Зупинити авто американки змогли лише за допомогою поліцейських шипів

Водійка проігнорувала вимоги зупинитися та почала відриватися від поліції. Незабаром до гонитви приєдналися екіпажі з кількох поліцейських дільниць.

Автомобіль спробували зіштовхнути з траси чи розвернути, але безуспішно. Довелося розкласти шипи на дорозі, але й вони не спрацювали з першого разу — машина продовжила рух із пробитими колесами. Лише повторне застосування шипів дало змогу зупинити авто.

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Порушницею виявилася 75-річна Елізабет Кетрін Ессекс. Її заарештували та висунули звинувачення в небезпечній їзді та непокорі вимогам поліції. Мотиви, які спонукали пенсіонерку порушити закон, наразі невідомі.

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