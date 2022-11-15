Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Пенсіонерка влаштувала погоню з поліцією на швидкості 180 км/год

поліцейське авто, поліцейські шипи, поліцейська погоня, порушення правил дорожнього руху
Поліція Орегону тривалий час переслідувала 75-річну пенсіонерку

Літня американка намагалася відірватися від поліції на швидкості 180 км/год. Зупинити 75-річну порушницю змогли лише шипи на дорозі.

Related video

У США поліція штату Орегон заарештувала 75-річну пенсіонерку, яка влаштувала справжню гонитву на великій швидкості. Про інцидент повідомляється на сторінці поліцейської дільниці у Facebook.

Інцидент стався кілька днів тому поблизу містечка Мерлін. Близько опівночі патрульний екіпаж помітив авто, що рухалося хайвеєм зі швидкістю близько 180 км/год.

поліцейське авто, поліцейські шипи, поліцейська погоня, порушення правил дорожнього руху Fullscreen
Зупинити авто американки змогли лише за допомогою поліцейських шипів

Водійка проігнорувала вимоги зупинитися та почала відриватися від поліції. Незабаром до гонитви приєдналися екіпажі з кількох поліцейських дільниць.

Автомобіль спробували зіштовхнути з траси чи розвернути, але безуспішно. Довелося розкласти шипи на дорозі, але й вони не спрацювали з першого разу — машина продовжила рух із пробитими колесами. Лише повторне застосування шипів дало змогу зупинити авто.

Важливо
Німці визначили найбільш ненадійні автомобілі сучасності
Німці визначили найбільш ненадійні автомобілі сучасності

Порушницею виявилася 75-річна Елізабет Кетрін Ессекс. Її заарештували та висунули звинувачення в небезпечній їзді та непокорі вимогам поліції. Мотиви, які спонукали пенсіонерку порушити закон, наразі невідомі.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні суд визнав незаконним штраф із камери автофіксації через відсутність попереджувальних знаків.