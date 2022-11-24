Кузов из смолы и льняное шасси: презентован нестандартный испанский электрокар (видео)

Электрокроссовер Liux Animal на 90% состоит из материалов растительного происхождения. Топовая версия модели разгоняется до 100 км/ч за 5 с и обладает запасом хода в 600 км.

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Молодой испанский стартап Liux презентовал свою дебютную модель Animal. На электрокроссовер уже принимаются заказы, а его стартовая стоимость составляет 39 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте компании.

[ + – ] Кросовер отличается динамичным дизайном

Основатели Liux являются эко-активистами, поэтому решили создать не просто очередной электрокар, а авто, на 90% состоящее из материалов растительного происхождения. Часть деталей напечатают на 3D принтере.

[ + – ] Электрокар использует мультимедийную систему на базе Android

В частности, детали кузова и шасси будут выполнены из специального биополимера на основе органических смолы. Также в конструкции шасси будут использованы материалы, полученные из пробкового дерева и льняных волокон.

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Новый Liux Animal – электрический кроссовер со стремительным дизайном. У него выраженный "нос", клиновидный силуэт и большой спойлер на крыше.

[ + – ] Двери кроссовера выполнены распашными

В салоне обращает на себя внимание большой наклоненный дисплей на центральной панели. Мультимедийная система Liux Animal базируется на Android.

Поначалу в продажу поступит базовая 190-сильная версия Habitat Edition. Она развивает 180 км/ч и обладает запасом хода в 300 км.

Позже появится топовый 237-сильный вариант за 45 000 евро. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 с и развивать 200 км/ч, а его запас хода составит 600 км. Liux Animal также способен поддерживать высокоскоростную 800-вольтную зарядку мощностью до 350 кВт.

Ранее Фокус рассказывал про первый европейский электропикап. Рамное авто обладает запасом хода 330 км.