Кузов із смоли та лляне шасі: презентовано нестандартний іспанський електрокар (відео)

Електрокросовер Liux Animal на 90% складається з матеріалів рослинного походження. Топова версія моделі розганяється до 100 км/год за 5 с і має запас ходу в 600 км.

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Молодий іспанський стартап Liux презентував свою дебютну модель Animal. На електрокросовер вже приймаються замовлення, а його стартова вартість складає 39 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті компанії.

[ + – ] Кросовер відрізняється динамічним дизайном

Засновники Liux є екоактивістами, тому вирішили створити не просто черговий електрокар, а авто, що на 90% складається з матеріалів рослинного походження. Частину деталей друкують на 3D принтері.

[ + – ] Електрокар використовує мультимедійну систему на базі Android

Зокрема, деталі кузова та шасі будуть виконані зі спеціального біополімеру на основі органічної смоли. Також у конструкції шасі будуть використані матеріали, отримані з пробкового дерева та лляних волокон.

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Новий Liux Animal — електричний кросовер зі швидким дизайном. У нього виражений "ніс", клиноподібний силует та великий спойлер на даху.

[ + – ] Двері кросовера виконані орними

У салоні привертає увагу великий нахилений дисплей на центральній панелі. Мультимедійна система Liux Animal базується на Android.

Спочатку на продаж надійде базова 190-сильна версія Habitat Edition. Вона розвиває 180 км/год і має запас ходу в 300 км.

Згодом з'явиться топовий 237-сильний варіант за 45 000 євро. Він зможе розганятись до 100 км/год за 5 с і розвивати 200 км/год, а його запас ходу становитиме 600 км. Liux Animal також здатний підтримувати високошвидкісну 800-вольтну зарядку потужністю до 350 кВт.

Раніше Фокус розповідав про перший європейський електропікап. Рамне авто має запас ходу 330 км.