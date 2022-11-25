Зарядка не нужна: в Швейцарии разрабатывают электрокар, работающий на морской воде (фото)
Электрокар Quantino twentyfive оснащен жидкостной проточной батареей. Вместо зарядки ей требуется заправка электролитом на основе соленой воды.
Швейцарская компания nanoFlowcell готовит к производству очень необычный электромобиль Quantino twentyfive. Его особенность состоит в том, что он не требует зарядки. Об этом сообщается на официальном сайте nanoFlowcell.
Электрокар Quantino разрабатывают с 2015 года. Это небольшой четырехместный спорткар со стремительным дизайном и футуристическим интерьером. Он оснащен мотором мощностью 108 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 200 км/ч.Важно
Изюминка авто – его запас хода в 965 км, что является рекордным показателем среди электрокаров. Вместо зарядки батарее требуется заправка.
Дело в том, что новый nanoFlowcell Quantino twentyfive оснащен очень нестандартной жидкостной проточной батареей. Она состоит из двух 160-литровых баков, заполненных электролитом с положительным и отрицательным зарядами. Готовят его на основе обычной соленой морской воды.
Контакт жидкостей приводит к реакции, в результате которой вырабатывается электроэнергия. Она и питает электромотор посредством суперконденсатора. Заправка электролитом занимает считанные минуты.
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