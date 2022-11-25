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Зарядка не нужна: в Швейцарии разрабатывают электрокар, работающий на морской воде (фото)

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Quantino twentyfive — компактный спортивный кабриолет, способный развить 200 км/ч

Электрокар Quantino twentyfive оснащен жидкостной проточной батареей. Вместо зарядки ей требуется заправка электролитом на основе соленой воды.

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Швейцарская компания nanoFlowcell готовит к производству очень необычный электромобиль Quantino twentyfive. Его особенность состоит в том, что он не требует зарядки. Об этом сообщается на официальном сайте nanoFlowcell.

Электрокар Quantino twentyfive, Quantino twentyfive, жидкостные проточные аккумуляторы, nanoflowcell Quantino twentyfive Fullscreen
Запас хода электромобиля составляет 965 км

Электрокар Quantino разрабатывают с 2015 года. Это небольшой четырехместный спорткар со стремительным дизайном и футуристическим интерьером. Он оснащен мотором мощностью 108 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 200 км/ч.

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Изюминка авто – его запас хода в 965 км, что является рекордным показателем среди электрокаров. Вместо зарядки батарее требуется заправка.

Электрокар Quantino twentyfive, Quantino twentyfive, жидкостные проточные аккумуляторы, nanoflowcell Quantino twentyfive Fullscreen
Салон электрокара получился весьма футуристическим

Дело в том, что новый nanoFlowcell Quantino twentyfive оснащен очень нестандартной жидкостной проточной батареей. Она состоит из двух 160-литровых баков, заполненных электролитом с положительным и отрицательным зарядами. Готовят его на основе обычной соленой морской воды.

Контакт жидкостей приводит к реакции, в результате которой вырабатывается электроэнергия. Она и питает электромотор посредством суперконденсатора. Заправка электролитом занимает считанные минуты.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вскоре появится недорогой британский электрокроссовер с запасом хода в 400 км.