Зарядка не потрібна: у Швейцарії розробляють електрокар, який працює на морській воді (фото)

Електрокар Quantino twentyfive оснащений рідинною проточною батареєю. Замість зарядки їй потрібне заправлення електролітом на основі солоної води.

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Швейцарська компанія nanoFlowcell готує до виробництва дуже незвичайний електромобіль Quantino twentyfive. Його особливість у тому, що він не вимагає зарядки. Про це повідомляється на офіційному сайті nanoFlowcell.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становить 965 км

Електрокар Quantino розробляють із 2015 року. Це невеликий чотиримісний спорткар зі стрімким дизайном та футуристичним інтер'єром. Він оснащений двигуном потужністю 108 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 200 км/год.

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Родзинка авто — його запас ходу 965 км, що є рекордним показником серед електрокарів. Замість заряджання батареї потрібна заправка.

[ + – ] Салон електрокара вийшов досить футуристичним

Річ у тому, що новий nanoFlowcell Quantino twentyfive оснащений дуже нестандартною рідинною проточною батареєю. Вона складається з двох 160-літрових баків, заповнених електролітом з позитивним та негативним зарядами. Готують його на основі звичайної солоної морської води.

Контакт рідин призводить до реакції, у результаті якої виробляється електроенергія. Вона живить електромотор за допомогою суперконденсатора. Заправка електролітом займає лічені хвилини.

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