Электромобиль Volkswagen проехал 35 000 км и посетил 23 страны мира (видео)

Volkswagen ID.Buzz отправился в масштабный автопробег по Европе и США. Электрический минивэн находился в пути 104 дня и посетил 23 страны мира.

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Новый Volkswagen ID.Buzz совершил впечатляющий автопробег. Электрический минивэн проехал 35 126 км дорогами Европы и Северной Америки. Фото с пробега опубликованы на странице Volkswagen в Instagram.

[ + – ] Электрокар посетил 23 страны мира Фото: Volkswagen

Для автопробега выбрали кемпер Volkswagen ID.Buzz с кухней, спальней и холодильником. За его руль сел менеджер по связям с общественностью Volkswagen Кристиан Шлютер.

В дороге он пробыл 104 дня, причем 87 раз ночевал именно в Volkswagen. Электрокар посетил 22 страны Европы, а также побывал в США.

[ + – ] В каждой стране были организованы встречи с поклонниками минивэнов Volkswagen Фото: Volkswagen

В каждой стране Кристиан Шлютер встречался с поклонниками классических минивэнов и кемперов Volkswagen, которые рассказывали истории о своих авто и путешествиях на них. Ему удалось пообщаться с автомобилистами в возрасте от 18 до 80 лет.

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Теперь эти истории будут каждую неделю появляться на странице Volkswagen в Instagram. Так будет до июня, когда в Ганновере пройдет слет VW Bus Festival, где соберутся фанаты микроавтобусов Volkswagen со всего мира.

Новый Volkswagen ID.Buzz оснащен 204-сильным мотором и батареей на 82 кВт∙ч. Он разгоняется до 145 км/ч и обладает запасом хода в 415 км. Позже палитру версий модели расширят.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Volkswagen ID.Buzz раскуплен на год вперед.

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