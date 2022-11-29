Електромобіль Volkswagen проїхав 35 000 км і відвідав 23 країни світу (відео)
Volkswagen ID.Buzz вирушив у масштабний автопробіг по Європі та США. Електричний мінівен знаходився в дорозі 104 дні та відвідав 23 країни світу.
Новий Volkswagen ID.Buzz здійснив разючий автопробіг. Електричний мінівен проїхав 35 126 км дорогами Європи та Північної Америки. Фото з пробігу опубліковані на сторінці Volkswagen в Instagram.
Для автопробігу вибрали кемпер Volkswagen ID.Buzz з кухнею, спальнею та холодильником. За його кермо сів менеджер зі зв'язків із громадськістю Volkswagen Крістіан Шлютер.
У дорозі він пробув 104 дні, причому 87 разів ночував саме у Volkswagen. Електрокар відвідав 22 країни Європи, а також відвідав США.
У кожній країні Крістіан Шлютер зустрічався із шанувальниками класичних мінівенів і кемперів Volkswagen, які розповідали історії про свої авто та подорожі на них. Йому вдалося поспілкуватися з автомобілістами віком від 18 до 80 років.Важливо
Тепер ці історії щотижня з'являтимуться на сторінці Volkswagen в Instagram. Так буде до червня, коли в Ганновері пройде зліт VW Bus Festival, де зберуться фанати мікроавтобусів Volkswagen з усього світу.
Новий Volkswagen ID.Buzz оснащений 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВт∙год. Він розганяється до 145 км/год і має запас ходу в 415 км. Пізніше палітру версій моделі розширять.
Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Volkswagen ID.Buzz розкуплено на рік уперед.
Також ми писали, що електрокар MG 4 проїхав 8 000 км. на чемпіонат світу з футболу в Катарі.