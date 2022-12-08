Представлены беспилотные Hyundai: они могут ездить боком и разворачиваться на месте (фото)

Hyundai M.Vision TO и M.Vision HI — полностью автономные и не оснащены какими-либо органами управления. Их оснастили инновационными поворотными мотор-колесами.

Related video

Опубликованы первые фото концепт-каров Hyundai M.Vision TO и M.Vision HI. Прототипы беспилотных авто презентуют в январе на шоу CES в Лас-Вегасе. Их подробности раскрыли на официальной странице Hyundai в Facebook.

[ + – ] Концепт-кары покажут на шоу CES в Лас-Вегасе Фото: Hyundai

Новый Hyundai M.Vision TO — автономный шаттл с раздвижными дверями и большой площадью остекления. На кузове установлены внешние дисплеи, на которые может проецироваться реклама или другая информация. В салоне установлены поворачивающиеся кресла, обшитые износостойким материалом.

Важно

Раскрыты новые подробности и цена первого автомобиля Apple

Hyundai M.Vision HI — более роскошный беспилотник с угловатым футуристическим дизайном. В его салоне установлены более комфортабельные кресла, а окна служат голографическими дисплеями — пассажиры могут смотреть видео или сидеть в интернете.

[ + – ] Hyundai M.Vision HI — беспилотник премиум-класса Фото: Hyundai

Беспилотные электромобили Hyundai оснащены камерами, датчиками и лидарами (лазерными дальномерами). Руль, педали или любые другие органы управления у них отсутствуют. На каждом колесе установлено по мотору, которые интегрированы в один модуль с тормозами, элементами рулевого управления и подвески. Колеса могут поворачиваться на 90 градусов, что повышает маневренность в городских условиях, а также позволяет ездить боком и разворачиваться на месте.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai показали флагманский седан с футуристическим дизайном и заводским ГБО.