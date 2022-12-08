Представлені безпілотні Hyundai: вони можуть їздити боком і розвертатися на місці (фото)

Hyundai M.Vision TO та M.Vision HI — повністю автономні та не оснащені будь-якими органами управління. Їх оснастили інноваційними поворотними мотор-колесами.

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Опубліковано перші фото концепт-карів Hyundai M.Vision TO та M.Vision HI. Прототипи безпілотних авто презентують у січні на шоу CES у Лас-Вегасі. Їх подробиці розкрили на офіційній сторінці Hyundai у Facebook.

[ + – ] Концепт-кари покажуть на шоу CES у Лас-Вегасі Фото: Hyundai

Новий Hyundai M.Vision TO – автономний шатл із розсувними дверима та великою площею скління. На кузові встановлені зовнішні екрани, на які може проєктуватися реклама або інша інформація. У салоні встановлені крісла, що повертаються, обшиті зносостійким матеріалом.

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Hyundai M.Vision HI — найбільш розкішний безпілотник із незграбним футуристичним дизайном. У його салоні встановлені комфортабельніші крісла, а вікна слугують голографічними дисплеями — пасажири можуть дивитися відео або сидіти в інтернеті.

[ + – ] Hyundai M.Vision HI — безпілотник преміум-класу Фото: Hyundai

Безпілотні електромобілі Hyundai оснащені камерами, датчиками та лідарами (лазерними далекомірами). Кермо, педалі чи будь-які інші органи управління у них відсутні. На кожному колесі встановлено мотор, який інтегрований в один модуль з гальмами, елементами кермового управління і підвіски. Колеса можуть повертатися на 90 градусів, що підвищує маневреність у міських умовах, а також дозволяє їздити боком і розвертатися на місці.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai показали флагманський седан із футуристичним дизайном і заводським ГБО.