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Авто

Рынок б/у авто в Украине стабилизировался после падения: самые популярные марки и модели

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Фото: autocentre.ua | Подержанных авто в Украине ставят на учет в 5 раз больше, чем новых

После отмены бесплатной растаможки украинцы ставят на учет в среднем по 15 тысяч подержанных авто в месяц. Спросом пользуются модели Volkswagen и Renault.

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За ноябрь первую регистрацию в Украине прошли 14,9 тыс. авто с пробегом. Это на 1% меньше, чем в октябре и сразу в четыре раза меньше, чем в ноябре прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Рынок б/у авто в Украине стабилизировался — падение, начавшееся в июле после отмены бесплатной растаможки, фактически прекратилось и теперь в среднем регистрируют по 15 тысяч б/у авто в месяц. Подержанных машин ставят на учет примерно в 5 раз больше, чем новых.

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Самой популярной подержанной моделью является Renault Megane
Фото: Renault

Лидеры рынка остаются прежними. На первом месте по-прежнему с большим отрывом Volkswagen.

ТОП-5 популярных брендов авто с пробегом:

  1. Volkswagen — 2992 авто
  2. Renault — 1531
  3. Ford — 1227
  4. Skoda — 1079
  5. Nissan — 1008
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Самое популярное авто с пробегом за ноябрь — Renault Megane: его выбрали более 1000 украинцев. В тройку лидеров также попали две модели Volkswagen.

Самые популярные б/у авто в Украине за ноябрь 2022 года:

  1. Renault Megane — 1028 авто
  2. Volkswagen Golf — 994
  3. Volkswagen Passat — 709
  4. Skoda Octavia — 701
  5. Ford Focus — 396

Всего с начала года в Украину ввезли 372,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые автомобили в Украине. В десятке лидеров — сразу 9 кроссоверов.