Рынок б/у авто в Украине стабилизировался после падения: самые популярные марки и модели
После отмены бесплатной растаможки украинцы ставят на учет в среднем по 15 тысяч подержанных авто в месяц. Спросом пользуются модели Volkswagen и Renault.
За ноябрь первую регистрацию в Украине прошли 14,9 тыс. авто с пробегом. Это на 1% меньше, чем в октябре и сразу в четыре раза меньше, чем в ноябре прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
Рынок б/у авто в Украине стабилизировался — падение, начавшееся в июле после отмены бесплатной растаможки, фактически прекратилось и теперь в среднем регистрируют по 15 тысяч б/у авто в месяц. Подержанных машин ставят на учет примерно в 5 раз больше, чем новых.
Лидеры рынка остаются прежними. На первом месте по-прежнему с большим отрывом Volkswagen.
ТОП-5 популярных брендов авто с пробегом:
- Volkswagen — 2992 авто
- Renault — 1531
- Ford — 1227
- Skoda — 1079
- Nissan — 1008
Самое популярное авто с пробегом за ноябрь — Renault Megane: его выбрали более 1000 украинцев. В тройку лидеров также попали две модели Volkswagen.
Самые популярные б/у авто в Украине за ноябрь 2022 года:
- Renault Megane — 1028 авто
- Volkswagen Golf — 994
- Volkswagen Passat — 709
- Skoda Octavia — 701
- Ford Focus — 396
Всего с начала года в Украину ввезли 372,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые автомобили в Украине. В десятке лидеров — сразу 9 кроссоверов.