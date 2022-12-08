Рынок б/у авто в Украине стабилизировался после падения: самые популярные марки и модели

После отмены бесплатной растаможки украинцы ставят на учет в среднем по 15 тысяч подержанных авто в месяц. Спросом пользуются модели Volkswagen и Renault.

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За ноябрь первую регистрацию в Украине прошли 14,9 тыс. авто с пробегом. Это на 1% меньше, чем в октябре и сразу в четыре раза меньше, чем в ноябре прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Рынок б/у авто в Украине стабилизировался — падение, начавшееся в июле после отмены бесплатной растаможки, фактически прекратилось и теперь в среднем регистрируют по 15 тысяч б/у авто в месяц. Подержанных машин ставят на учет примерно в 5 раз больше, чем новых.

[ + – ] Самой популярной подержанной моделью является Renault Megane Фото: Renault

Лидеры рынка остаются прежними. На первом месте по-прежнему с большим отрывом Volkswagen.

ТОП-5 популярных брендов авто с пробегом:

Volkswagen — 2992 авто Renault — 1531 Ford — 1227 Skoda — 1079 Nissan — 1008

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Самое популярное авто с пробегом за ноябрь — Renault Megane: его выбрали более 1000 украинцев. В тройку лидеров также попали две модели Volkswagen.

Самые популярные б/у авто в Украине за ноябрь 2022 года:

Renault Megane — 1028 авто Volkswagen Golf — 994 Volkswagen Passat — 709 Skoda Octavia — 701 Ford Focus — 396

Всего с начала года в Украину ввезли 372,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые автомобили в Украине. В десятке лидеров — сразу 9 кроссоверов.