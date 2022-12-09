Как в кино: водитель оказался заблокированным в авто с отказавшими тормозами (видео)

Водитель Haval H6 не смог деактивировать круиз-контроль на трассе и остановить автомобиль. Кроссовер проехал 500 км, прежде чему него закончился бензин.

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Сюжет известного голливудского фильма "Автомобиль-беглец" стал реальностью в Китае. На трассе в Haval H6 заклинил круиз-контроль и отказали тормоза – автомобиль не мог остановиться и несколько часов мчал на скорости 100 км/ч. Об этом идет речь в видео канала TVBS Plus.

Инцидент произошел в провинции Хунань. Кроссовер Haval H6 двигался ночью по автомагистрали на круиз-контроле со скоростью 100 км/ч. Когда же водитель решил съехать с трассы, то обнаружил, что круиз-контроль не отключается. Мало того, затормозить также не получается — тормоза авто отказали.

[ + – ] Кроссовер проехал 500 км в сопровождении полиции Фото: скриншот / YouTube

Водитель позвонил в сервисный центр Haval, но там не смогли ему помочь — деактивировать круиз-контроль не получилось. Тогда пришлось обращаться в полицию.

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Полицейские быстро среагировали выслали сопровождение для кроссовера. Haval H6 пришлось проехать с полицейским кортежем около 500 км – остановиться удалось только когда в баке не осталось бензина.

Патрульные предоставили видео со своих регистраторов. На них видно Haval H6, едущий по трассе с включенной "аварийкой".

Сейчас китайский кроссовер передали на завод Great Wall. Специалисты компании-производителя изучают машину и пытаются найти причину отказа круиз-контроля и тормозов.

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