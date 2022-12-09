Як у кіно: водій опинився заблокованим в авто з гальмами, які відмовили (відео)
Водій Haval H6 не зміг деактивувати круїз-контроль на трасі та зупинити автомобіль. Кросовер проїхав 500 км, перш ніж закінчився бензин.
Сюжет відомого голлівудського фільму "Автомобіль утікач" став реальністю у Китаї. На трасі в Haval H6 заклинив круїз-контроль і відмовили гальма — автомобіль не міг зупинитися і кілька годин мчав на швидкості 100 км/год. Про це йдеться у відео каналу TVBS Plus.
Інцидент стався у провінції Хунань. Кросовер Haval H6 рухався вночі автомагістраллю на круїз-контролі зі швидкістю 100 км/год. Коли водій вирішив з'їхати з траси, то виявив, що круїз-контроль не відключається. Щобільше, загальмувати також не виходить — гальма авто відмовили.
Водій зателефонував до сервісного центру Haval, але там не змогли йому допомогти — деактивувати круїз-контроль не вдалося. Тоді довелося звертатися до поліції.
Поліцейські швидко зреагували і надіслали супровід для кросовера. Haval H6 довелося проїхати з поліцейським кортежем близько 500 км — зупинитись вдалося лише коли в баку не залишилося бензину.
Патрульні надали відео зі своїх реєстраторів. На них видно Haval H6, що їде трасою з включеною "аварійкою".
Наразі китайський кросовер передали на завод Great Wall. Фахівці компанії-виробника вивчають машину та намагаються знайти причину відмови круїз-контролю та гальм.
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