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Авто

Як у кіно: водій опинився заблокованим в авто з гальмами, які відмовили (відео)

Haval H6, відмовили гальма, кросовер Haval H6
Фото: Great Wall | У Haval H6 відмовили гальма і заклинив круїз-контроль

Водій Haval H6 не зміг деактивувати круїз-контроль на трасі та зупинити автомобіль. Кросовер проїхав 500 км, перш ніж закінчився бензин.

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Сюжет відомого голлівудського фільму "Автомобіль утікач" став реальністю у Китаї. На трасі в Haval H6 заклинив круїз-контроль і відмовили гальма — автомобіль не міг зупинитися і кілька годин мчав на швидкості 100 км/год. Про це йдеться у відео каналу TVBS Plus.

Інцидент стався у провінції Хунань. Кросовер Haval H6 рухався вночі автомагістраллю на круїз-контролі зі швидкістю 100 км/год. Коли водій вирішив з'їхати з траси, то виявив, що круїз-контроль не відключається. Щобільше, загальмувати також не виходить — гальма авто відмовили.

Haval H6, відмовили гальма, кросовер Haval H6 Fullscreen
Кросовер проїхав 500 км у супроводі поліції
Фото: скриншот / YouTube

Водій зателефонував до сервісного центру Haval, але там не змогли йому допомогти — деактивувати круїз-контроль не вдалося. Тоді довелося звертатися до поліції.

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Поліцейські швидко зреагували і надіслали супровід для кросовера. Haval H6 довелося проїхати з поліцейським кортежем близько 500 км — зупинитись вдалося лише коли в баку не залишилося бензину.

Патрульні надали відео зі своїх реєстраторів. На них видно Haval H6, що їде трасою з включеною "аварійкою".

Наразі китайський кросовер передали на завод Great Wall. Фахівці компанії-виробника вивчають машину та намагаються знайти причину відмови круїз-контролю та гальм.

Раніше Фокус повідомляв, що в Румунії згоріла новорічна вантажівка Coca-Cola. Причиною пожежі вважають коротке замикання ілюмінації.