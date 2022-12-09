Остались только китайцы: из РФ ушли почти полсотни автопроизводителей

Из 60 автобрендов, представленных на российском авторынке в начале 2022 года, осталось всего 14. Иностранный автопром представлен только китайскими марками.

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За 2022 год российский рынок покинули 46 иностранных автопроизводителей – не осталось ни одной европейской или американской компании. Об этом стало известно из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры", сообщает агентство "РИА Новости".

Если до начала полномасштабного вторжения в Украину на российском авторынке было 60 брендов легковых авто, то теперь осталось только 14. Из них три марки – российские (ВАЗ, ГАЗ и УАЗ), а все иномарки – китайские (Changan, Chery, Dongfeng, Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Haval, JAC и Omoda).

[ + – ] Лидером на российском рынке является Lada Granta Фото: АВТОВАЗ

Продажи новых авто в РФ продолжают падать. За ноябрь было реализовано 46 403 машины – на 61,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В лидерах рынка – ВАЗ (21 726 авто), Haval (4552 шт.) и ГАЗ (4224). Среди самых массовых моделей также лидируют Lada, причем больше всего продаются упрощенные "санкционные" модели без ABS и подушек безопасности.

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Самые популярные автомобили в РФ:

Lada Granta – 13 015 проданных авто Lada Niva – 6898 Haval Jolion – 2021 Geely Coolray – 1678 Haval F7 – 1298

Ранее Фокус рассказывал про новые кроссоверы "Москвич". Они оказались китайскими JAC, причем на российском заводе им только прикручивают колеса.