Залишилися лише китайці: з РФ пішли майже пів сотні автовиробників
З 60 автобрендів, представлених на російському авторинку на початку 2022 року, залишилося лише 14. Іноземний автопром представлений лише китайськими марками.
За 2022 рік російський ринок залишили 46 іноземних автовиробників — не залишилося жодної європейської чи американської компанії. Про це стало відомо з листа асоціації "Російські автомобільні ділери", повідомляє агентство "РИА Новости".
Якщо до початку повномасштабного вторгнення в Україну на російському авторинку було 60 брендів легкових авто, то тепер залишилося лише 14. З них три марки — російські (ВАЗ, ГАЗ та УАЗ), а всі іномарки — китайські (Changan, Chery, Dongfeng, Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Haval, JAC та Omoda).
Продажі нових авто у РФ продовжують падати. За листопад реалізовано 46 403 машини — на 61,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У лідерах ринку — ВАЗ (21 726 авто), Haval (4 552 шт.) та ГАЗ (4 224). Серед наймасовіших моделей також лідирують Lada, причому найбільше продаються спрощені "санкційні" моделі без ABS та подушок безпеки.Важливо
Найпопулярніші автомобілі в РФ:
- Lada Granta — 13 015 проданих авто
- Lada Niva — 6 898
- Haval Jolion — 2 021
- Geely Coolray — 1 678
- Haval F7 — 1 298
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