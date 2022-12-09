Залишилися лише китайці: з РФ пішли майже пів сотні автовиробників

З 60 автобрендів, представлених на російському авторинку на початку 2022 року, залишилося лише 14. Іноземний автопром представлений лише китайськими марками.

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За 2022 рік російський ринок залишили 46 іноземних автовиробників — не залишилося жодної європейської чи американської компанії. Про це стало відомо з листа асоціації "Російські автомобільні ділери", повідомляє агентство "РИА Новости".

Якщо до початку повномасштабного вторгнення в Україну на російському авторинку було 60 брендів легкових авто, то тепер залишилося лише 14. З них три марки — російські (ВАЗ, ГАЗ та УАЗ), а всі іномарки — китайські (Changan, Chery, Dongfeng, Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Haval, JAC та Omoda).

[ + – ] Лідером на російському ринку є Lada Granta Фото: АВТОВАЗ

Продажі нових авто у РФ продовжують падати. За листопад реалізовано 46 403 машини — на 61,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У лідерах ринку — ВАЗ (21 726 авто), Haval (4 552 шт.) та ГАЗ (4 224). Серед наймасовіших моделей також лідирують Lada, причому найбільше продаються спрощені "санкційні" моделі без ABS та подушок безпеки.

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Найпопулярніші автомобілі в РФ:

Lada Granta — 13 015 проданих авто Lada Niva — 6 898 Haval Jolion — 2 021 Geely Coolray — 1 678 Haval F7 — 1 298

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