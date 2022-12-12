С попутным ветром: уникальный болид без мотора установил мировой рекорд скорости (видео)

Рекордный болид Horonuku не имеет двигателя, зато оснащен огромным карбоновым парусом. В теории он способен развить скорость 250 км/ч.

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В Австралии установлен новый мировой рекорд скорости среди парусных автомобилей. Гоночный болид Horonuku развил 222,4 км/ч. Видео заезда опубликовали на Youtube-канале команды Emirates Team New Zealand.

[ + – ] Партнером проекта выступило подразделение Toyota Gazoo Racing Фото: скриншот / YouTube

Эта новозеландская команда неоднократно побеждала в различных парусных регатах, а теперь решила создать сухопутную яхту. В этом им помогло гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing.

Horonuku (в переводе с языка маори название значит "парить над землей") — очень узкий и обтекаемый болид из карбона. У него нет двигателя, зато установлен огромный 10-метровый парус — он также карбоновый, а не тканевый.

[ + – ] Новозеландская команда планирует улучшить собственное достижение Фото: скриншот / YouTube

Команда Emirates Team New Zealand давно прибыла в Австралию, но погодные условия не позволяли развить большую скорость. В первой попытке гонщик Гленн Эшби развил 200 км/ч и немного не дотянул до мирового рекорда, который составлял 202,9 км/ч.

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Несколько дней спустя попутный ветер стал сильнее и удалось разогнаться до 222,4 км/ч. Мировой рекорд скорости официально зафиксировали с помощью GPS.

Тем не менее, в Emirates Team New Zealand не собираются останавливаться на достигнутом. Новозеландцы считают, что Horonuku способен развить 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что новый хорватский суперкар Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости среди электромобилей.