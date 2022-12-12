З попутним вітром: унікальний болід без двигуна встановив світовий рекорд швидкості (відео)

Рекордний болід Horonuku не має двигуна, зате оснащений величезним карбоновим вітрилом. Теоретично він здатний розвинути швидкість 250 км/год.

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В Австралії встановлено новий світовий рекорд швидкості серед парусних автомобілів. Гоночний болід Horonuku розвинув 222,4 км/год. Відео заїзду опублікували на YouTube-каналі команди Emirates Team New Zealand.

[ + – ] Партнером проєкту виступив підрозділ Toyota Gazoo Racing Фото: скриншот / YouTube

Ця новозеландська команда неодноразово перемагала в різних вітрильних регатах, а тепер вирішила створити сухопутну яхту. У цьому їм допоміг гоночний підрозділ Toyota Gazoo Racing.

Horonuku (в перекладі з мови маорі назва означає "летіти над землею") — дуже вузький і обтічний болід із карбону. У нього немає двигуна, зате встановлене величезне 10-метрове вітрило — воно також карбонове, а не тканинне.

[ + – ] Новозеландська команда планує покращити власне досягнення Фото: скриншот / YouTube

Emirates Team New Zealand давно прибула в Австралію, але погодні умови не дозволяли розвинути велику швидкість. У першій спробі гонщик Глен Ешбі розвинув 200 км/год і трохи не дотягнув до світового рекорду, який становив 202,9 км/год.

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Через кілька днів попутний вітер став сильнішим, і вдалося розігнатися до 222,4 км/год. Світовий рекорд швидкості офіційно зафіксували за допомогою GPS.

Тим не менш, у Emirates Team New Zealand не збираються зупинятися на досягнутому. Новозеландці вважають, що Horonuku здатний розвинути 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що новий хорватський суперкар Rimac Nevera встановив світовий рекорд швидкості серед електромобілів.