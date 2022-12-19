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Авто

Новый ретро-спорткар Alfa Romeo показали на первых фото

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato выпустят лимитированной серией
Alfa Romeo Giulia SWB Zagato выпустят лимитированной серией

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato получит мощный твин-турбо V6, а многие детали будут выполнены из углеволокна. Дизайн спорткара отсылает к легендарной Giulia TZ 1960-х.

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Alfa Romeo решила возродить классический Giulia TZ в сотрудничестве со знаменитым дизайнерским ателье Zagato. Спорткар получит узнаваемый дизайн, а также станет одной из самых быстрых моделей марки. В Zagato показали первые фото новинки, на которых изображены некоторые элементы дизайна.

Giulia SWB Zagato получит мощный твин-турбо V6 Fullscreen
Giulia SWB Zagato получит мощный твин-турбо V6
Giulia SWB Zagato во многом будет похож на оригинальную модель Giulia TZ Fullscreen
Giulia SWB Zagato во многом будет похож на оригинальную модель Giulia TZ

Новый спорткар Alfa Romeo назвали Giulia SWB Zagato и во многом он будет похож на оригинальную модель Giulia TZ 1960-х. Тем не менее дизайн полностью не раскрыли.

Ожидается, что он получит низкий капот, плавную линию крыши и плоскую заднюю часть. Задняя световая оптика имитирует форму гоночных автомобилей Alfa Romeo 1960-х. Передняя часть Giulia SWB Zagato имеет агрессивный вид, а сиденья были заменены на трековые.

Сиденья спорткара заменили на спортивные Fullscreen
Сиденья спорткара заменили на спортивные

Ожидается, что спорткар построят на базе Alfa Romeo Giulia GTAm. От спортивного седана спорткар также позаимствует твин-турбо V6 с отдачей более 500 л.с. Как следует из названия SWB, колесная база купе будет укорочена.

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Новая модель может быть выпущена в ноябре 2023 года в честь 60-летия гоночного дебюта Giulia TZ на Кубке FISA в Монце. В том заезде болиды заняли второе, третье, четвертое и пятое места.

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