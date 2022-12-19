Новый ретро-спорткар Alfa Romeo показали на первых фото

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato получит мощный твин-турбо V6, а многие детали будут выполнены из углеволокна. Дизайн спорткара отсылает к легендарной Giulia TZ 1960-х.

Related video

Alfa Romeo решила возродить классический Giulia TZ в сотрудничестве со знаменитым дизайнерским ателье Zagato. Спорткар получит узнаваемый дизайн, а также станет одной из самых быстрых моделей марки. В Zagato показали первые фото новинки, на которых изображены некоторые элементы дизайна.

[ + – ] Giulia SWB Zagato получит мощный твин-турбо V6 [ + – ] Giulia SWB Zagato во многом будет похож на оригинальную модель Giulia TZ

Новый спорткар Alfa Romeo назвали Giulia SWB Zagato и во многом он будет похож на оригинальную модель Giulia TZ 1960-х. Тем не менее дизайн полностью не раскрыли.

Ожидается, что он получит низкий капот, плавную линию крыши и плоскую заднюю часть. Задняя световая оптика имитирует форму гоночных автомобилей Alfa Romeo 1960-х. Передняя часть Giulia SWB Zagato имеет агрессивный вид, а сиденья были заменены на трековые.

[ + – ] Сиденья спорткара заменили на спортивные

Ожидается, что спорткар построят на базе Alfa Romeo Giulia GTAm. От спортивного седана спорткар также позаимствует твин-турбо V6 с отдачей более 500 л.с. Как следует из названия SWB, колесная база купе будет укорочена.

Важно

Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото)

Новая модель может быть выпущена в ноябре 2023 года в честь 60-летия гоночного дебюта Giulia TZ на Кубке FISA в Монце. В том заезде болиды заняли второе, третье, четвертое и пятое места.

Ранее Фокус рассказывал, что новый британский электросуперкар McMurtry Spéirling показал рекордный разгон.

Также мы сообщали, что в США суперкар Ford GT 2006 года установил новый рекорд скорости.