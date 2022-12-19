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Авто

Новий ретро-спорткар Alfa Romeo показали на перших фото

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato випустять лімітовану серію
Alfa Romeo Giulia SWB Zagato випустять лімітовану серію

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato отримає потужний твін-турбо V6, а багато деталей буде виконано з вуглеволокна. Дизайн спорткара посилає до легендарної Giulia TZ 1960-х.

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Alfa Romeo вирішила відродити класичний Giulia TZ у співпраці зі знаменитим дизайнерським ательє Zagato. Спорткар отримає відомий дизайн, а також стане однією з найшвидших моделей марки. У Zagato показали перші фото новинки, на яких зображено деякі елементи дизайну.

Giulia SWB Zagato отримає потужний твін-турбо V6 Fullscreen
Giulia SWB Zagato отримає потужний твін-турбо V6
Giulia SWB Zagato багато в чому схожий на оригінальну модель Giulia TZ Fullscreen
Giulia SWB Zagato багато в чому схожий на оригінальну модель Giulia TZ

Новий спорткар Alfa Romeo назвали Giulia SWB Zagato і багато в чому він схожий на оригінальну модель Giulia TZ 1960-х. Проте, дизайн повністю не розкрили.

Очікується, що він отримає низький капот, плавну лінію даху та плоску задню частину. Задня світлова оптика імітує форму гоночних автомобілів Alfa Romeo 1960-х. Передня частина Giulia SWB Zagato має агресивний вигляд, а сидіння було замінено на трекові.

Сидіння спорткара замінили на спортивні Fullscreen
Сидіння спорткара замінили на спортивні

Очікується, що спорткар збудують на базі Alfa Romeo Giulia GTAm. Від спортивного седана спорткар також запозичить твін-турбо V6 з віддачею понад 500 к. с. Як випливає з назви SWB, колісна база купе буде скорочена.

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Нова модель може бути випущена в листопаді 2023 на честь 60-річчя гоночного дебюту Giulia TZ на Кубку FISA в Монці. У тому заїзді боліди посіли друге, третє, четверте та п'яте місця.

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