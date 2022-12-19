Новий ретро-спорткар Alfa Romeo показали на перших фото

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato отримає потужний твін-турбо V6, а багато деталей буде виконано з вуглеволокна. Дизайн спорткара посилає до легендарної Giulia TZ 1960-х.

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Alfa Romeo вирішила відродити класичний Giulia TZ у співпраці зі знаменитим дизайнерським ательє Zagato. Спорткар отримає відомий дизайн, а також стане однією з найшвидших моделей марки. У Zagato показали перші фото новинки, на яких зображено деякі елементи дизайну.

[ + – ] Giulia SWB Zagato отримає потужний твін-турбо V6 [ + – ] Giulia SWB Zagato багато в чому схожий на оригінальну модель Giulia TZ

Новий спорткар Alfa Romeo назвали Giulia SWB Zagato і багато в чому він схожий на оригінальну модель Giulia TZ 1960-х. Проте, дизайн повністю не розкрили.

Очікується, що він отримає низький капот, плавну лінію даху та плоску задню частину. Задня світлова оптика імітує форму гоночних автомобілів Alfa Romeo 1960-х. Передня частина Giulia SWB Zagato має агресивний вигляд, а сидіння було замінено на трекові.

[ + – ] Сидіння спорткара замінили на спортивні

Очікується, що спорткар збудують на базі Alfa Romeo Giulia GTAm. Від спортивного седана спорткар також запозичить твін-турбо V6 з віддачею понад 500 к. с. Як випливає з назви SWB, колісна база купе буде скорочена.

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Нова модель може бути випущена в листопаді 2023 на честь 60-річчя гоночного дебюту Giulia TZ на Кубку FISA в Монці. У тому заїзді боліди посіли друге, третє, четверте та п'яте місця.

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