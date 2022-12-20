Вторая жизнь для маслкаров: механики из США превращают классические авто в электромобили (видео)

Электрические маслкары поражают своей динамикой. Вместо громкого рева двигателя от них исходит едва слышный шум.

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Механики из США превращают классические маслкары в электромобили. В репортаже AP News мастера рассказали о том, на что способны такие авто.

Пилот грузовых самолетов Кевин Эриксон владеет модифицированным Plymouth Satellite 1972 года. Он рассказал, что прохожие часто не воспринимают всерьез такой тюнинг, сравнивая его авто с радиоуправляемыми моделями.

"Радиоуправляемые авто быстрые, так что это комплимент", — отвечает Эриксон.

[ + – ] Электрический Plymouth Satellite обладает невероятной динамикой Фото: скриншот / YouTube

Мужчина переименовал свой Satellite в "Electrollite". Электромобиль может разгоняться от 0 до 100 км в час примерно за три секунды, а максимальная скорость составляет 249 км/ч.

Эриксон поделился, что решился переделать свой маслкар из-за изменений климата. Он уверен, что водителям нужно как можно быстрее переходить на электромобили.

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Plymouth Satellite был куплен в конце 2019 года за 6500 долларов. После этого Эриксон приступил к реализации полуторагодичного проекта по превращению авто в электромобиль мощностью 636 л.с. Он установил в автомобиль аккумуляторные батареи, двигатель и задний подрамник от разбитой Tesla Model S. Проект обошелся мужчине примерно в 60 тысяч долларов.

[ + – ] Ford Mustang получил силовую установку от Tesla Model S Фото: скриншот / YouTube

"Это был мой способ взять авто, которое мне нравится — мой любимый кузов, — а затем взять современные технологии, производительность и объединить их", — отметил Эриксон.

Совладелец небольшого предприятия по переоборудованию классических авто в электромобили Inspire EV Шон Модри недавно закончил постройку Ford Mustang 1965 года на электротяге. Проект занял полтора года и обошелся более чем в 100 тысяч долларов.

Маломощный шестицилиндровый бензиновый двигатель заменили на силовую установку от разбитой Tesla Model S. В итоге получился мощный электромобиль для драг-рейсинга.

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