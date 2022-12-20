Друге життя для маслкарів: механіки із США перетворюють класичні авто на електромобілі (відео)

Електричні маслкари вражають своєю динамікою. Замість гучного реву двигуна від них виходить ледь чутний шум.

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Механіки із США перетворюють класичні маслкари на електромобілі. У репортажі AP News майстри розповіли про те, на що здатні такі автомобілі.

Пілот вантажних літаків Кевін Еріксон володіє модифікованим Plymouth Satellite 1972 року. Він розповів, що перехожі часто не сприймають серйозно такий тюнінг, порівнюючи його авто з моделями радіокерування.

"Радіокеровані авто швидкі, так що це комплімент", — відповідає Еріксон.

[ + – ] Електричний Plymouth Satellite має неймовірну динаміку. Фото: скриншот / YouTube

Чоловік перейменував свій Satellite на "Electrollite". Електромобіль може розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за три секунди, а максимальна швидкість становить 249 км/год.

Еріксон поділився, що зважився переробити свій маслкар через зміни клімату. Він упевнений, що водіям потрібно якнайшвидше переходити на електромобілі.

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Plymouth Satellite було куплено наприкінці 2019 року за 6500 доларів. Після цього Еріксон приступив до реалізації півторарічного проекту з перетворення авто на електромобіль потужністю 636 к.с. Він встановив в автомобіль акумуляторні батареї, двигун і задній підрамник від розбитої Tesla Model S. Проект коштував чоловікові приблизно 60 тисяч доларів.

[ + – ] Ford Mustang отримав силове встановлення від Tesla Model S Фото: скриншот / YouTube

"Це був мій спосіб взяти авто, яке мені подобається — мій улюблений кузов, — а потім взяти сучасні технології, продуктивність та об'єднати їх", — зазначив Еріксон.

Співвласник невеликого підприємства з переобладнання класичних авто в електромобілі Inspire EV Шон Модрі нещодавно закінчив будівництво Ford Mustang 1965 на електротязі. Проект зайняв півтора роки і коштував більш ніж 100 тисяч доларів.

Малопотужний шестициліндровий бензиновий двигун замінили на силову установку від розбитої Tesla Model S. У результаті вийшов потужний електромобіль для драг-рейсінгу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії студенти збудували неймовірний електромобіль із запасом ходу 1000 км.