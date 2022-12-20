Электрокар Tesla Model Y подготовили к экстремальному бездорожью (видео)

Внедорожный Tesla Model Y благодаря доработкам способен справиться с самыми суровыми условиями. Стоимость полного тюнинг-пакета составляет более 11 тысяч евро.

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Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4, которое занимается созданием экстремальных внедорожников, подготовило Tesla Model Y для бездорожья. На сайте компании раскрыли подробности проекта.

[ + – ] Клиренс кроссовера прибавил 57 мм

Тюнеры увеличили клиренс Tesla Model Y на 57 миллиметров. Также электромобилю расширили колею и добавили расширители крыльев. Это позволило установить новые внедорожные шины Continental Cross Contact ATR 265/45R20.

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Tesla Model Y приятно удивила на лосином тесте (видео)

На крышу установили багажник для хранения ремонтных досок, лопаты, канистры с водой, запасного колеса и ящика с инструментами. Рядом с ним расположена светодиодная балка. Для большего освещения на передний бампер разместили четыре прожектора PIAA.

[ + – ] Доработанный Tesla Model Y способен взбираться по заснеженным холмам и справляться с самыми суровыми условиями

Электрический внедорожник испытали на заснеженных холмах. Там он показал себя очень неплохо.

В Германии владельцы Tesla Model Y могут заказать пакет доработок от Delta4x4. Увеличение клиренса обойдется в 900 евро. За комплект колес и шин придется заплатить от 4500 евро. Багажник на крыше стоит 2900 евро, а световая панель — еще 900 евро. Цена прожекторов PIAA на переднем бампере составляет 1800 евро.

Ранее Фокус писал, что Tesla прекратила продажи базовой версии электрокроссовера Model Y.

Также мы рассказывали, что Tesla Model Y стал самым популярным авто в Европе.