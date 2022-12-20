Електрокар Tesla Model Y підготували до екстремального бездоріжжя (відео)

Позашляховик Tesla Model Y завдяки доробкам здатний впоратися із найсуворішими умовами. Вартість повного тюнінг-пакету складає понад 11 тисяч євро.

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Німецьке тюнінг-ательє Delta4x4, яке займається створенням екстремальних позашляховиків, підготувало Tesla Model Y для бездоріжжя. На сайті компанії розкрили подробиці проекту.

[ + – ] Кліренс кросовера додав 57 мм

Тюнери збільшили кліренс Tesla Model Y на 57 міліметрів. Також електромобілю розширили колію та додали розширювачі крил. Це дозволило встановити нові позашляхові шини Continental Cross Contact ATR 265/45R20.

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Tesla Model Y приємно здивувала на лосиному тесті (відео)

На дах встановили багажник для зберігання ремонтних дощок, лопати, каністри з водою, запасного колеса та скриньки з інструментами. Поруч із ним розташована світлодіодна балка. Для більшого освітлення на передній бампер розмістили чотири прожектори PIAA.

[ + – ] Допрацьований Tesla Model Y здатний підніматися по засніжених пагорбах і справлятися з найсуворішими умовами

Електричний позашляховик випробували на засніжених пагорбах. Там він показав себе дуже непогано.

У Німеччині власники Tesla Model Y можуть замовити пакет доробок Delta4x4. Збільшення кліренсу коштуватиме 900 євро. За комплект коліс та шин доведеться заплатити від 4500 євро. Багажник на даху коштує 2900 євро, а світлова панель ще 900 євро. Ціна прожекторів PIAA на передньому бампері складає 1800 євро.

Раніше Фокус писав, що Tesla припинила продаж базової версії електрокросовера Model Y.

Також ми розповідали, що Tesla Model Y став найпопулярнішим авто у Європі.