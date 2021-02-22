Tesla несподівано припинила продаж бюджетної версії електрокросовера Model Y

Компанія регулярно переглядає асортимент модифікацій, вилучаючи менш вигідні у виробництві та реалізації версії.

Інформація про кросовер Model Y в комплектації Standard Range (базової) зникла з конфігуратора на офіційному сайті виробника. Про це повідомив інтернет-портал Electrek. Продажі цієї модифікації моделі стартували місяць тому.

Кілька днів тому базова версія опустилася в ціні до $ 39 990, втративши одразу $2 000, але зараз знайти її вже не можна. Покупцям пропонуються лише два варіанти, найдоступніший оцінюється в $48 990 замість нещодавніх $49 990.

Tesla й раніше оптимізувала асортимент модифікацій електромобілів, вилучаючи менш вигідні у виробництві та реалізації версії. Вочевидь, у випадку з базовим варіантом Model Y саме це й сталося, хоча представники компанії поки ніяк ситуацію не коментують.

Варто зауважити, що базовий варіант Model Y зник не лише з американського сайту, але й з китайського. Машини китайського складання будуть поставлятися на ринок КНР, навколишніх країн та Європи.

Нагадаємо, Tesla Model Y була представлена в березні 2019 року, серійне виробництво розпочато на фабриці у Фрімонті в січні 2020-го, а поставки споживачам із 13 березня. Кросовер пропонується з опціональним третім рядом сидінь у семимісній конфігурації.

У 2020 року Tesla виготовила 509 737 автомобілів, з них 499 550 було доставлено кінцевому покупцеві. Найпопулярнішими моделями стали Model 3\Y, їх виготовили 454 932 одиниці. Model X та S — 54 805 екземплярів.

Раніше компанія Ілона Маска досягла капіталізації в 600 млрд доларів, ставши 6-ю компанією в світі. У планах Маска створити електромобіль "спеціально для Європи".