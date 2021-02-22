Tesla неожиданно прекратила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y

Компания регулярно пересматривает ассортимент модификаций, исключая менее выгодные в производстве и реализации версии.

Информация об кроссовере Model Y в комплектации Standard Range (базовой) исчезла из конфигуратора на официальном сайте производителя. Об этом сообщил интернет-портал Electrek. Продажи этой модификации модели стартовали месяц назад.

Несколько дней назад базовая версия опустилась в цене до $39 990, потеряв сразу $2000, но сейчас обнаружить ее уже нельзя. Покупателям предлагаются лишь два варианта, самый доступный оценивается в $48 990 вместо недавних $49 990.

Tesla и ранее оптимизировала ассортимент модификаций электромобилей, исключая менее выгодные в производстве и реализации версии. По всей видимости, в случае с базовым вариантом Model Y именно это и произошло, хотя представители компании пока никак ситуацию не комментируют.

Примечательно, что базовый вариант Model Y исчез не только с американского сайта, но и китайского. Машины китайской сборки будут поставляться на рынок КНР, окрестных стран и Европы.

Напомним, Tesla Model Y была представлена в марте 2019 года, серийное производство начато на фабрике во Фримонте в январе 2020-го, а поставки потребителям с 13 марта. Кроссовер предлагается с опциональным третьим рядом сидений в семиместной конфигурации.

В 2020 года Tesla произвела 509 737 автомобилей, из них 499 550 было доставлено конечному покупателю. Самыми популярными моделями стали Model 3\Y, их произвели 454 932 единицы. Model X и S – 54 805 штук.

Ранее компания Илона Маска достигла капитализации в 600 млрд долларов, став 6-й компанией в мире. В планах Маска создать электромобиль "специально для Европы".