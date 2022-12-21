Не оправдали ожиданий: самые разочаровывающие автомобили 2022 года
В 2022 году многие компании порадовали автолюбителей интересными новинками. Тем не менее есть те модели, которые совершенно не оправдали ожиданий. Журналисты CarsCoops рассказали, какие новые автомобили разочаровали их больше всего.
Кандидатов на звание главного разочарование года было много, но эксперты выделили три модели. По их мнению, эти авто могли порадовать автолюбителей, но по некоторым причинам провалились.
Subaru Solterra/Toyota bZ4X
Toyota bZ4X и ее "брат-близнец" Subaru Solterra должны были стать воплощением будущей идеологии японского производителя. Этот полностью электрический кроссовер столкнулся с рядом проблем сразу после старта продаж.
Сперва покупателей разочаровали тем, что быстрая зарядка может не работать в холодную погоду. Затем выпуск электрокоссовера был перенесен из-за плохо прикрученных колес. Toyota и вовсе пришлось выкупать автомобили у клиентов.
Hyundai Santa Cruz
Компактный пикап Hyundai мог завоевать покупателей бюджетным ценником и отличным оснащением, если бы Ford не представил Maverick нового поколения, который обладает лучшей экономией топлива и более низкой стоимостью. В итоге модель не смогла завоевать достаточное количество поклонников.
Volkswagen ID. Buzz
Сперва может показаться, что это попадание прямо в цель. У минивэна красивый дизайн, который отсылает к модели Transporter первого поколения и интересные особенности, но этого оказалось недостаточно.Важно
Стоимость Volkswagen ID. Buzz в Германии начинается с 64 581 евро. Это слишком много для модели с небольшой мощностью и запасом хода 424 км по циклу WLTP. Потенциальные покупатели выбрали более дешевые модели.
Ранее Фокус поделился, что Volkswagen собирается выпустить новый электрокроссовер, который станет электрической альтернативой Tiguan.