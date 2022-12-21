Не оправдали ожиданий: самые разочаровывающие автомобили 2022 года

Related video

В 2022 году многие компании порадовали автолюбителей интересными новинками. Тем не менее есть те модели, которые совершенно не оправдали ожиданий. Журналисты CarsCoops рассказали, какие новые автомобили разочаровали их больше всего.

Кандидатов на звание главного разочарование года было много, но эксперты выделили три модели. По их мнению, эти авто могли порадовать автолюбителей, но по некоторым причинам провалились.

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

[ + – ] Subaru Solterra столкнулся с несколькими проблемами после начала продаж Фото: Subaru

Toyota bZ4X и ее "брат-близнец" Subaru Solterra должны были стать воплощением будущей идеологии японского производителя. Этот полностью электрический кроссовер столкнулся с рядом проблем сразу после старта продаж.

Сперва покупателей разочаровали тем, что быстрая зарядка может не работать в холодную погоду. Затем выпуск электрокоссовера был перенесен из-за плохо прикрученных колес. Toyota и вовсе пришлось выкупать автомобили у клиентов.

Hyundai Santa Cruz

[ + – ] Hyundai Santa Cruz не смог справиться с конкуренцией Фото: Hyundai

Компактный пикап Hyundai мог завоевать покупателей бюджетным ценником и отличным оснащением, если бы Ford не представил Maverick нового поколения, который обладает лучшей экономией топлива и более низкой стоимостью. В итоге модель не смогла завоевать достаточное количество поклонников.

Volkswagen ID. Buzz

[ + – ] Volkswagen ID. Buzz оказался слишком дорогим для потенциальных покупателей Фото: Volkswagen

Сперва может показаться, что это попадание прямо в цель. У минивэна красивый дизайн, который отсылает к модели Transporter первого поколения и интересные особенности, но этого оказалось недостаточно.

Важно

Для вечно молодых: Volkswagen представил забавную рекламу своих электромобилей (видео)

Стоимость Volkswagen ID. Buzz в Германии начинается с 64 581 евро. Это слишком много для модели с небольшой мощностью и запасом хода 424 км по циклу WLTP. Потенциальные покупатели выбрали более дешевые модели.

Ранее Фокус поделился, что Volkswagen собирается выпустить новый электрокроссовер, который станет электрической альтернативой Tiguan.